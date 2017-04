Avec le Scolio'Z Tour, dédramatiser le port du corset lors du traitement de la scoliose

Le bus du ScolioZ'Tour sillonne la France, il était à Amiens ce mercredi après-midi. Une opération de sensibilisation menée par Protéor, un fabricant de prothèses et de corsets installé à Dury, près d'Amiens. L'idée, c'est de mieux accepter le port du corset pour guérir de la scoliose.

Pour guérir de la scoliose, le port du corset est obligatoire. Un corset est toujours conçu sûr-mesure. Les 55 établissements de l'entreprise Protéor en fabriquent 5 000 par an. Avec un argument : personnalisé, rendu à la mode, le corset est plus facile à accepter. "ça aide, on peut fabriquer des corsets fashion..." sourit Baptiste Lecomte, orthoprothésiste, motifs et couleurs diverses à l'appui. Le traitement est adapté, conduit par l'orthoprothésiste et l'ensemble de l'équipe médicale (médecins, infirmières...) en lien direct avec les parents. "Cet été, je le porterai, j'aurai chaud, les motifs, ça m'aidera peut-être" raconte Clémence, 12 ans, dont la scoliose a été découverte il y a 1 an. "On essaye d'aménager des temps où le jeune peut enlever son corset, pendant le sport, lors de quelques soirées avec les copains" explique Baptiste Lecomte.

Le bus du Scolio'Z Tour fera étape à Nancy, ce vendredi, puis à Caen, Rennes et Bordeaux, avant la fin du mois d'Avril.