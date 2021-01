Olivier Épaulard, CHU de Grenoble : avec le ski "1000 personnes viennent aux urgences chaque mois"

Des restrictions qui se poursuivent, des remontées mécaniques qui restent à l'arrêt et des vaccins qui n'arrivent pas assez vite selon certains : point de vue ce jeudi matin sur France Bleu Isère du professeur Olivier Épaulard, médecin épidémiologiste au CHU de Grenoble.

Olivier Épaulard, infectiologue au CHU Grenoble-Alpes était ce jeudi matin l'invité de 7h45 sur France Bleu Isère pour donner son point de vue médical, scientifique, sur les restrictions sanitaires qui sont maintenues et sur l'avancée de la vaccination dans le département. Extraits.

La fermeture des remontées mécaniques

Interrogé sur le maintien à l'arrêt des remontées mécaniques, Olivier Épaulard "ne pense pas que le problème ce soit une histoire de diffusion du virus qui serait concentré en station". Pour lui, être en plein air et même sur les remontées mécaniques "indépendamment peut-être des grosses télécabines" ne constitue pas particulièrement "une occasion de transmission".

Pour le professeur spécialiste d'épidémiologie, le problème "c'est que les stations de ski sont *responsables* du fait qu'il y a 1.000 personnes qui viennent aux urgences de l'hôpital-nord ou de l'hôpital-sud à Grenoble chaque mois". Si ces nombreux traumatismes liés au ski font, d'un côté, l'excellence du CHU Grenoble-Alpes en la matière, "avec l'importante charge de travail que fait peser le coronavirus sur le CHU il n'est pas possible d'imaginer que toutes ces personnes là en plus soient hospitalisées".

L'état des lieux de l'épidémie au CHU Grenoble Alpes

Si ce jeudi matin il n'y a "plus que" 56 personnes en réanimation en Isère pour Covid-19, c'est une baisse en trompe-l'œil selon Olivier Épaulard. "En fait ce n'est pas en train de baisser au CHU de Grenoble". Une baisse conséquente a été observée après les mesures prises en novembre et en décembre "mais depuis plusieurs semaines on est plutôt sur un plateau qui n'est pas du tout la baisse qu'il y avait eu après la première vague". Encore aujourd'hui "300 personnes sont hospitalisées avec une Covid sur le bassin grenoblois, dont 45 qui sont en réanimation ou en soins critiques", précise le professeur. Sur la totalité du département ce sont 726 hospitalisations et 56 personnes en réanimation. "On est toujours sur une infection qui est soutenue".

Une troisième vague et un nouveau confinement ?

Concernant l'évolution de l'épidémie et la perspective, déjà, d'une troisième vague alors que la deuxième n'est pas encore complètement retombée, Olivier Épaulard ne voit pas "là, tout de suite, quelque chose qui nous permettra dans les deux jours de l'éviter" mais il fonde beaucoup d'espoirs sur la vaccination pour "permettre de contrôler" l'épidémie. Hors Ehpad, "1800 personnes ont été vaccinées sur la semaine rien qu'au centre de vaccination du CHU".

Unevaccination qui avance (trop) doucement face à une forte demande

Concernant la vitesse de vaccination en France, Olivier Épaulard explique que "dans tous les pays d'Europe on est confronté au fait qu'on n'a pas assez de vaccins pour vacciner tout le monde dans les 2-3 jours qui viennent". "On ne reçoit pas 10 millions de vaccins par semaine et donc de ce fait on vaccine au fur-et-à-mesure". L'épidémiologiste ne se dit pas inquiet pour autant : "tous ceux qui le voudront seront vaccinés [...] il ne faut pas se dire qu'il y a une urgence à être vacciné dans les 24h". Les vaccinations ne peuvent de toute manière pas aller plus vite que la livraison des vaccins. Concernant la forte demande "les gens sont rationnels" estime Olivier Épaulard, "nous avons des vaccins qui sont très sûrs face à une maladie grave donc bien sûr les gens sont intéressés pour se faire vacciner". Des français rassurés aussi peut-être. "Aux États-Unis il y a plus de 15 millions de personnes vaccinées et les effets indésirables qui sont rapportés sont des allergies 1 fois sur 100.000, c'est complètement attendu et ce n'est pas du tout inquiétant".