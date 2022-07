Avec Sauvlife, l'hôpital de Dax teste la télémédecine accompagnée pour soulager les urgences

L'hôpital de Dax est le premier en France à tester un nouveau dispositif de prise en charge de patients arrivés aux urgences dont le cas peut être traité par un médecin généraliste. Ces patients sont accompagnés par des infirmiers de la société Sauvlife.

C'est une des premières réponses à l'engorgement des urgences. À Dax, l'hôpital teste tout l'été un dispositif unique en France : celui d'une unité télémédicale installée sur le site de l'établissement de santé. Depuis le 1er juillet, des patients arrivés aux urgences sont envoyés vers cette unité, installée juste à côté des urgences, lorsqu'il peuvent être soignés à distance par un médecin. Le tout est organisé par un infirmier qui lui, ou elle, est bien présent aux cotés du patient.

Un infirmier relié à distance avec un médecin

C'est dans un préfabriqué transformé en salle de consultation que sept infirmiers de la société Sauvlife se relaient pour des prises en charge sur des plages horaires définies, sept jours sur sept : « On a du matériel connecté pour que le médecin puisse ausculter le patient : un stéthoscope, un otoscope, pour les oreilles, et même un électrocardiogramme. Le médecin peut voir les résultats en direct. Ce sont des outils qui permettent de faire une consultation à distance approfondie, de qualité » explique Arnaud, infirmier coordinateur pour Sauvlife.

L'unité télémédicale de Sauvlife est installée dans un préfabriqué juste à côté de l'entrée des urgences. © Radio France - Natacha Kadur

L'infirmier reçoit des patients dont le cas peut être traité en médecine générale, après un tri effectué par l'infirmier et le médecin qui opérent à l'accueil des urgences. Il travaille avec les services de SOS Médecins pour être mis en relation avec un professionel disponible pour une téléconsultation : « C'est l'infirmier qui prépare la consultation, qui prend la tension, la température, le pouls et d'autres examens si besoin » commente Arnaud.

à lire aussi À Paris, des bénévoles de Sauv Life interviennent en renfort du Samu pour désengorger les urgences

Faire face à la vague de l'été

L'objectif, c'est bien sûr de soulager le service des urgences, qui accueille deux fois plus de patients l'été, avec la présence massive de touristes sur la côte. Sur 180 patients en moyenne qui arrivent aux urgences de Dax au plus fort de la saison estivale, Sauvlife pourrait en récupérer jusqu'à une quinzaine : « Cela parait dérisoire, mais pour nous une quinzaine de passages en moins, c'est une quinzaine de dossiers en moins qui nous permettent de prioriser ceux qui ont le plus besoin d'être soignés en urgence » commente le Dr Jean Favre, chef de service des urgences.

Ce mercredi 6 juillet, l'établissement de santé a décidé d'activer son plan blanc : un mode de fonctionnement de crise qui permet de rappeler des soignants pendant leurs congés pour assurer la continuité des soins. Il manque du personnel médical, notamment des infirmiers, pour que certains services de chirurgie ou de médecine fonctionnent normalement.

Le dispositif Sauvlife, qui propose une téléconsultation accompagnée par un professionel de santé est un mode de consultation dit « phygital » : pour moitié physique, pour moitié digital. Son développement fait partie des 41 recommandations émises dans le rapport de la mission flash sur les urgences du Dr François Braun.