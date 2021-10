Avec un taux d'absentéisme de plus de 10%, la situation est très tendue au CHRU de Tours

Selon le journal Libération, 20% des lits sont actuellement fermés dans les grands hôpitaux français par rapport à 2019 (CHRU et CHR), faute de personnel. Ce chiffre, issu d'une enquête du président du Conseil Scientifique, François Delfraissy, est contesté par le ministre de la santé, Olivier Véran, qui assure que seulement 5% des lits sont fermés.

Les personnels des hôpitaux publics sont épuisés après 20 mois d'efforts contre la pandémie de Covid-19, et il n'y a plus de candidats pour palier à l'absentéisme du personnel en arrêt maladie.

Le personnel du CHRU revendique, comme les autres salariés qui ont bénéficié du télétravail ou de leur résidence secondaire, un droit au repos.

Au CHRU de Tours, la situation est beaucoup moins sensible selon sa directrice Marie-Noëlle Gérain-Breuzard. Pour l'année en cours, 3% des lits sont fermés sur un total de 1.550. Mais ce qui est plus problématique, c'est le fort absentéisme, plus de 10% au CHRU de Tours, contre 8% avant l'épidemie de Covid en 2019, un chiffre jamais atteint. Le syndicat Sud-Santé parle d'arrêts maladie de longue durée. "Les équipes ont fait face pendant de longs mois pour lutter contre l'épidemie, mais aussi par solidarité avec les collègues qui travaillent à flux tendu" explique Anita Garnier, la déléguée Sud-Sante au CHRU de Tours. Le personnel est épuisé par l'épidemie de Covid, mais il revendique aussi son droit à se reposer comme tout le monde selon la direction. "Le personnel du CHRU de Tours s'est fortement mobilisé pendant l'épidémie. Dans le même temps, un certain nombre de français a pu bénéficier du télétravail, s'est mis au vert dans leur résidence secondaire. Le personnel du CHRU, au-delà de l'extrême fatigue, revendique aussi son droit au repos" explique Marie-Noëlle Gérain-Breuzard, la directrice du CHRU de Tours et présidente de la Conférence des directeurs généraux de CHU.

Des fermetures de lits en psychiatrie, en Soin de Suite et de Réadaptation à cause du manque de praticiens

Dans certains services du CHRU de Tours, le manque de lits est criant : 18 lits fermés en psychiatrie par manque de médecins. Il manque 24 lits en Soin de Suite et de Réadapatation (SSR) sur le site de l'Ermitage car le personnel de nuit est introuvable. Il manque aussi 10 anesthesistes, des radiologues....La directrice du CHRU de Tours explique "qu'on ne résoudra pas cette pénurie d'un coup de baguette magique". Il manque aussi une vingtaine d'infirmières sur un effectif de 1.800. Le CHRU recherche 16 aide-soignants sur 1.300 salariés, et 10 ASH sur 513 au tableau de service. La situation est très tendue "mais attention à ne pas tomber dans l'hôpital-Bashing" previent la directrice du CHRU de Tours. "Même si je n'ai pas d'intérimaires pour remplacer le personnel médical en arrêt maladie, le CHRU de Tours continue de se développer, de recruter" explique Marie-Noëlle Gérain-Breuzard

Ne tombons pas dans l'hôpital bashing

En attendant, avec ce fort taux d'absentéisme, le CHRU éprouve de sérieuses difficultés à rattraper les opérations de chirurugie déprogrammées en raison du Covid-19.

Selon Sud-Santé que "le management déshumumanisé à l'hôpital ne marche plus". Sa déléguée, Anita Garnier, conclu : "on a même eu des infirmières en formation qui ont arrêté à 2-3 mois de la fin de leur cursus car elles étaient dégoutées par le métier". Le Ségur, selon le syndicat, a permis de rattraper le gel des salaires pendant plusieurs années, mais les carrières ne sont pas suffisamment attractives. Plus de la moitié des étudiants en médecine présentent des symptômes anxieux selon une enquête publiée par des organisations syndicales d'étudiants et d'internes. A partir de la 4ème année, près de 70% des étudiants parlent de burn out.