Avec un taux de 78,8% de couverture vaccinale totale, l'Indre-et-Loire est au-dessus de la moyenne nationale

Face au seuil d'alerte qui dépasse les 50 cas pour 100. 000 habitants (il est de 71 en Indre-et-Loire), depuis ce lundi, le port du masque est à nouveau obligatoire dans les classes pour les élèves de primaire et la jauge pour les spectacles debout ainsi que dans les discothèques est repassé à 75%.

Malgré tout, la bonne nouvelle pour l'Indre-et-Loire est que la couverture vaccinale est supérieure de près de quatre points par rapport à la moyenne nationale (75%). Avec un taux de 78,8% notre département arrive juste derrière l'Indre qui est à 80% en région Centre-Val de Loire. Pour autant, il reste encore notamment des personnes âgées de 80 ans et plus qui n'ont pas reçu la moindre injection. Elles sont au nombre de 2 400 sur la métropole de Tours et un peu au delà. D'ici quelques jours la vaccination à domicile va leur être proposée.

Des centres de vaccination toujours ouverts en Indre-et-Loire

En Indre-et-Loire, les centres de vaccination restent ouverts, ils ont reçu pour la semaine plus de 20 500 doses. Aux Halles de Tours, à Amboise, Loches, Neuillé-Pont-Pierre, les centres s'adaptent à la demande et parfois ils n'ouvrent pas toute la semaine comme à Joué-lès-Tours (en moyenne trois jours) comme à Beaumont en Véron. A Joué-lès-Tours par exemple, jusque 15h c'est sans rendez-vous. Le centre de vaccination de Joué (gymnase Marcel Cerdan) c'est environ 800 vaccinations par semaine, environ 900 aux Halles de Tours. Parmi la population qui vient se faire vacciner, il y a quelques personnes qui viennent pour une première injection mais en général ce sont des injections pour des rappels.