Avenir de l'hôpital public en Alsace : "C'est tout le système de santé qu'il faut revoir" pour Jean Rottner

"Le Ségur de la Santé n'est pas suffisant", estime ce vendredi sur France Bleu Alsace, Jean Rottner, le président Les Républicains de la région Grand Est. Selon lui, "c'est tout le système qu'il faut revoir". Tous les vendredis avant l'élection présidentielle, France Bleu Alsace se penche sur l'une des thématiques qui ressort des propositions des internautes sur la plateforme Ma France.

Nous allons former 2.000 infirmières supplémentaires tous les ans

Ce vendredi : l'avenir de l'hôpital public. Pour Jean Rottner, cela passe par du recrutement et donc la formation : "Dans certains hôpitaux on a entre 10 et 15% d'infirmières qui ont quitté leur métier parce que c'est dur, donc nous avons décidé au niveau de la région d'en former le plus rapidement possible. Mais ça prend quand même trois ans de former une infirmière. On prévoit d'augmenter notre quota d'aide-soignants de près de 50% en deux ans. Nous allons former 2.000 infirmières supplémentaires tous les ans."

"Nous savons que nous avons du retard et nous avançons à marche forcée en terme de formation. Nous sommes largement mobilisés pour former plus de personnel soignant à l'échelle de notre région. Les soignants sont aujourd'hui dans une grande difficulté. C'est tout le système de santé qu'il faut revoir. Il faut que l'hôpital change, se transforme, c'est la responsabilité des politiques, des soignés et des soignants", ajoute Jean Rottner.

Des salaires "trop faibles"

Pour recruter il faut aussi jouer sur les salaires, estime le président de la région Grand Est : "Le salaire des infirmières, des aides-soignantes, est trop faible. Il faut une revalorisation, il y a une forme de dignité à travers le salaire qui doit s'afficher, particulièrement pour les auxiliaires de vie, qui s'occupent essentiellement des personnes âgées. C'est un engagement politique qu'il faut que nous prenions. La réalité dans notre pays c'est celle-là : nous n'avons plus suffisamment de professionnels pour permettre le fonctionnement normal d'un service de soins qui correspond à des normes de qualités."

Jean Rottner qui fait partie de l'équipe de campagne de Valérie Pécresse, candidate Les Républicains à l'élection présidentielle. Il est en charge de "l'urgence écologique".