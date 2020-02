Avez-vous récupéré vos pastilles d'iode dans la Manche ?

Flamanville, France

Une "ordonnance" en quelque sorte pour aller chercher des comprimés d'iode, à prendre en cas d'alerte nucléaire, pour éviter que l'iode radioactif se fixe sur la thyroïde.

Le périmètre de distribution a été élargi autour de la centrale de Flamanville -comme des autres centrales en France- de 10 à 20 kilomètres. Mais 5 mois après, particuliers ou établissements publics ne se bousculent pas en pharmacie : pas même un quart des riverains est allé retirer sa boite, 22 % en moyenne. Une moyenne encore plus basse pour les établissements recevant du public, 16 %.

Objectif : 100 % des écoles approvisionnées

C'est mieux au niveau des écoles : 60 % ont retiré leurs comprimés d'iode, ce qui est plutôt positif, mais l'objectif des autorités est d'atteindre 100% surtout pour ce public, enfants et ado, leur thyroïde étant plus sensible que celle des adultes aux effets de l’iode radioactif.

Il faut encore faire des efforts de communication donc dit l'ASN, le gendarme du nucléaire appelle les acteurs locaux, les maires, les pharmaciens ou encore les médecins à sensibiliser le public. Prendre les comprimés fait partie de mesures de protection des populations avec les évacuations et les mises à l'abri.

Vous habitez dans un périmètre de 20 kilomètres autour d'une centrale ? Vous êtes concernés !

Mesures qui s'adressent donc désormais à tous les habitants dans un périmètre de 20 kilomètre autour d'une centrale et non plus 10 kilomètres, comme lors de la précédente campagne en 2016.

On rappelle que les comprimés, une fois que vous les avez, ne sont à prendre que sur instruction du préfet. Pour les obtenir, il suffit de se rendre dans une pharmacie participante avec le bon reçu par courrier ou avec un simple justificatif de domicile.

Site internet et N° Vert pour s’informer

- www.distribution-iode.com

- numéro vert 0 800 96 00 20 (10 000 appels traités) ouvert de 10h00 à 18h30 du lundi au vendredi et de 10h00 à 12h00 le samedi.