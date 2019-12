Avignon : à l'Institut Sainte-Catherine, un studio refait à neuf pour les familles des patients

Le studio, réservé aux proches de personnes atteintes d'un cancer et en fin de vie, a été entièrement rénové et mis aux normes à l'Institut Sainte-Catherine d'Avignon, un centre spécialisé dans le dépistage et le traitement des cancers.