Avignon : un job-dating organisé pour pallier la pénurie d'infirmiers liée au coronavirus

C'est au Novotel Avignon-Nord que le groupe Elsan, qui gère cinq établissements privés en Vaucluse, donne rendez-vous, ce mardi, aux infirmiers et infirmières qui souhaitent participer à un job-dating. Il s'agit d'entretiens qui peuvent aboutir à une embauche. Car l'objectif est bien là : recruter de nouveaux soignants dans les cliniques où il manque des bras. C'est le cas, par exemple, à la Clinique Urbain V, à Avignon. "Il me manque au moins un infirmier dans les six salles d'opération", indique Frédéric Wenker, chef du bloc.

Cette difficulté à recruter, Romain James, le directeur des ressources humaines des hôpitaux privés de Vaucluse, y est directement confronté : "Une dernière étude que j'ai vu, dit-il, montre qu'un tiers des infirmiers veulent changer de métier depuis la crise sanitaire. C'est une des explications au fait que nous trouvons de moins en moins d'infirmiers."

Parallèlement à cette difficulté de trouver des professionnels, il y a aussi le fait qu'il y a plus de patients à soigner. "Tous ceux qui ont eu leur opération déprogrammée pendant la crise sanitaire reviennent depuis quelques semaines. Et il s'ajoutent aux malades que nous devons prendre en charge en urgence", explique Marion. Cette infirmière coordinatrice du service de chirurgie à Urbain V attend donc beaucoup de cette journée job-dating, ce mardi de 10 heures à 17 heures. Vingt-cinq postes sont à pourvoir en Vaucluse.