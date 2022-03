"Avoir un enfant : les quatre années les plus longues de ma vie", dit une Amiénoise touchée par l'endométriose

"Ça fait 25 ans maintenant que je vis avec ça", dit d'amblée Audrey Piron. Pour elle, les règles ont toujours été douloureuses, "dès les premières vers 13 ans", poursuit-elle. Ces symptômes sont ceux de l'endométriose, une maladie féminine qui touche 1 femme sur 10 en France. À l'occasion de la semaine européenne de sensibilisation et de prévention, Audrey Piron, une Amiénoise touchée par l'endométriose, est venue témoigner ce lundi matin sur France Bleu Picardie.

"Je manquais l'école chaque mois au début. C'était un vrai calvaire. Et j'ai su seulement il y a quatre ans que j'avais l'endométriose", explique-t-elle. "J'ai suivi plein de gynécologues et personne ne me disait ce qu'il se passait", dit-elle encore, amère d'avoir vécu plus de 20 ans dans une forme "d'errance médicale" comme elle le dit.

Le témoignage d'Audrey Piron, touchée par l'endométriose depuis son adolescence

"Ce n'est pas normal de galérer à faire un enfant", témoigne Audrey Piron, une Amiénoise touchée depuis 25 ans par l'endométriose.

"Personne ne m'aidait, en tout cas, personne ne m'avait fait faire les bons examens", se souvient encore Audrey. "J'ai commencé à vraiment me poser des questions quand j'ai eu un désir d'enfant. Et j'ai eu quatre années de galères, les plus longues de ma vie. On a fait plein d'examens avec mon mari et mon gynécologue de l'époque m'a dit que j'étais jeune et que ça pouvait attendre", raconte-t-elle.

Mon père ne se permettait pas de me dire ça. Ça a été très difficile à entendre - Audrey Piron

"Je suis tombée enceinte miraculeusement et j'ai eu ma petite fille. Et c'est seulement quatre ans plus tard, alors que je regardais la télé, que j'ai vu un témoignage et je me suis tout de suite reconnue. C'était mots pour mots ma vie, c'était tout ce que je vivais depuis l'âge de 13 ans", explique la jeune maman.

Le sport pour s'en sortir

"J'ai pu avoir une ordonnance pour une pilule dès que le diagnostic est tombé. Ça va beaucoup maintenant et surtout depuis que je fais du sport", explique-t-elle. Audrey Piron est en effet co-gérante d'une salle de crossfit, Ryu Crossfit, avec son mari, sur Amiens. "Au début les douleurs étaient là. Mais mon corps et ma tête se sont habitués petit à petit. Je fais de la compétition maintenant et c'est super", détaille encore Audrey.

Une séance spéciale sera d'ailleurs organisée, ce samedi 12 mars de 14 heures à 17 heures où toutes les femmes touchée par la maladie sont invitées à venir. "Pour parler, pour témoigner parce que l'endométriose est un fléau", assène Audrey. "Les mouvements seront adaptés et puis le fait de sortir, de trouver une communauté à qui parler, de se dépasser, ça va forcément faire du bien", termine Audrey Piron.

"Parlez en. Ce n'est pas normal de manquer l'école parce que les premières règles font mal, ce n'est pas normal d'avoir mal pendant les rapports sexuels, ce n'est pas normal de manquer le travail, ce n'est pas normal de galérer pour faire un enfant et surtout ce n'est pas normal que les professionnels de santé ignorent vos plaintes", conclut-elle.