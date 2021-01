Pour Aymeric Bogey, directeur isérois de l'ARS, "la vaccination va s'accélérer"

Aymeric Bogey, délégué pour l'Isère de l'Agence régionale de santé (ARS), était l'invité de France Bleu Isère ce vendredi matin. Pour lui, le virus circule activement dans notre département et la vaccination contre la Covid-19 est un espoir pour éradiquer l'épidémie et reprendre une vie normale.

Aymeric Bogey, directeur en Isère de l'Agence Régionale de Santé en Auvergne-Rhône-Alpes, merci d'avoir accepté de répondre aux questions de France Bleu Isère

D'abord un mot, sur les annonces, hier soir, de Jean Castex, sur la stratégie vaccinale. On passe clairement à la vitesse supérieure avec ces centres qui vont ouvrir dans les communes, dans un premier temps, pour les plus de 75 ans. Six centres par département, c'est une bonne idée ?

Bien sûr ! Il est essentiel de vacciner vite ceux qui en ont le plus besoin. Ce sont naturellement les plus âgés qui sont les plus exposés aux formes graves du virus, donc il est très important de pouvoir accélérer la vaccination à leur égard.

Autre annonce hier, les arrêts maladie disponibles sur internet, sans consultation médicale et sans jour de carence, l'idée est de limiter les risques de contamination au travail, notamment avec ce variant britannique qui est plus contagieux. Et on comprend qu'avant cette mesure, certains salariés ne disaient pas qu'ils étaient malades ou qu'ils craignaient de l'être pour ne pas perdre de salaire.

Il est très important de rappeler que dès l'apparition des symptômes, il faut absolument s'isoler. Et tout ce qui peut participer à faciliter cet isolement va dans le bon sens, naturellement. Cela repose sur la confiance, mais je crois au sens de la responsabilité de nos concitoyens, ils en ont fait preuve depuis le début de cette crise !

Je reviens sur la vaccination. On en est où en Isère, cela fait une semaine que cela a commencé. Pouvez-vous nous faire un point sur ce sujet ?

Le 30 décembre dernier, nous recevions au CHU de Grenoble les premières doses de vaccin. Le 31, on réalisait les premières injections et depuis lors, on ne cesse d'accélérer la vaccination, vis-à-vis des résidents d'Ehpad, des patients d'unité de soins de longue durée ou des professionnels les plus exposés à la maladie. 154 personnes vaccinées lundi, 683 hier, et un total de plus de 1420 depuis le début de la semaine, dans notre département.

Le vaccin est-il arrivé partout où on l'attend, notamment dans les Ehpad ?

Il est arrivé au CHU de Grenoble, et peut être dispatché dans les établissements qui en dépendent. Il arrive aussi dans les établissements de santé et les Ehpad peuvent continuer à se préparer, le vaccin arrive. Soyez prêts pour vacciner dès que possible dans l'ensemble de ces établissements.

Si cela a démarré lentement, était-ce la faute à l'administration française ?

On a fait le choix, en France, de commencer par les plus fragiles. Effectivement, il est plus compliqué de vacciner des résidents d'Ehpad ou des patients d'unité de soins de longue durée plutôt que la population générale. Prenons l'exemple de la vaccination contre la grippe, une vaccination de masse. On est capable de vacciner plusieurs millions de personnes en quelques jours.

Pourquoi est-ce si compliqué ? Parce qu'il faut recueillir le consentement des personnes ?

Oui et c'est important de recueillir ce consentement. Je crois qu'on aurait fait l'objet de polémique si on avait vacciné les résidents d'Ehpad sans leur demander leur avis. Donc cela a pris quelques jours, nous devons pleinement l'assumer.

En France, toutes tranches d'âge confondues, il y a des gens qui sont prêts à se faire vacciner, et d'autres qui sont réticents, je ne parle même pas des anti-vaccins. Que dites-vous aux personnes qui ont peur d'un vaccin qui est arrivé très vite sur le marché et sur lequel on a peu de recul ?

Je rappelle que le libre-choix est à la base de cette campagne de vaccination contre la Covid-19, dans notre pays. Après, il faut avoir en tête que nous sommes face à un virus qui bouleverse nos modes de vie et qui tue. Plus de mille morts dans notre département et des personnes qui ont été infectées mais qui, des semaines après, continuent de souffrir d'essoufflement, de perte du goût, de perte de l'odorat. On a face à cela un vaccin sûr et efficace. Je suis convaincu que les plus hésitants d'entre nous finiront par se laisser convaincre, y compris quand ils verront que leur entourage s'est fait vacciner. La preuve par l'exemple, en quelque sorte.

Quant aux hospitalisations, elles repartent à la hausse, dans la région, en Isère, mais atteint-on un seuil dangereux ?

On est certes loin des chiffres de novembre mais on est à des niveaux extraordinairement élevés. Plus de 800 personnes sont encore hospitalisées pour Covid. Je rappelle juste que lors du pic du printemps dernier, le maximum que l'on ait atteint dans notre département était autour de 250. Donc, les chiffres ne descendent plus et restent à un niveau très élevé, ce qui entraine de fortes tensions dans l'ensemble de nos hôpitaux. D'où l'intérêt de ce vaccin et l'espoir de sortir à terme d'une situation dont nous souffrons maintenant depuis près d'une année.