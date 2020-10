Baccarat : une cagnotte en ligne pour aider Cyrielle Kobis à traiter son cancer

Cyrielle Kobis est engagée dans le combat de sa vie. Celui contre son triple cancer du sein. Ses médecins français lui indiquent qu'il est incurable. Mais elle veut tout tenter et suivre un traitement faisable uniquement dans une clinique privée allemande. Cyrielle Kobis explique que ce traitement n'est pas autorisé en France : " Ce traitement cumule une chimiothérapie, une immunothérapie et un vaccin peptidique. Ils vont faire une biopsie de ma tumeur, prendre les molécules à sa surface pour me donner un vaccin qui va m'aider à combattre ".

J'essaye de me battre pour rester en vie le plus longtemps possible

" J'essaye de me battre pour rester en vie le plus longtemps possible avec mes enfants et ma famille, explique Cyrielle Kobis qui est aide soignante à Rambervillers et Baccarat, je ne vois pas rester sans rien faire, à attendre les chimios et attendre la fin de ma vie sans rien faire à 33 ans ".

Près de 21 000€ récoltés

Mais l'opération a un coût : 100 000€. Alors pour s'accrocher jusqu'au bout à cet espoir elle a lancé une cagnotte en ligne afin de l'aider à financer les soins. Une cagnotte qui connaît un véritable succès depuis sa mise en ligne. En six jours, déjà près de 21 000 € ont été récoltés. "Je suis très contente de cet élan de solidarité, je ne m'y attendais pas du tout. On réfléchissait à la façon de payer les 100 000€, mais c'était impossible pour nous " avance Cyrielle Kobis.

Autour d'elle c'est un véritable front de solidarité qui se met en place. Famille, amis, proches, tous participent à la cagnotte et l'accompagne, notamment sur un groupe facebook dédié. Soraya Andrès est une de ses proches amies, elle ne s'attendait pas à ce que la cagnotte prenne si rapidement cette ampleur " C'est impressionnant en seulement quelques jours, il y a eu beaucoup d'appels, beaucoup de messages, beaucoup de dons. Mais ce n'est qu'un début, on est encore loin du compte. On a besoin encore de générosité ".

Retrouvez ici le lien pour accéder à la cagnotte en ligne.