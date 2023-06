Bâches trouées, aucune tenue spécifique... La CGT pointe des erreurs dans le désamiantage du CHU de Toulouse

Le syndicat a constaté que des bâches contenant des déchets amiantés étaient trouées et laissées sur place pendant "plusieurs mois".

"Ils ont gardé sur place pendant sept mois des sacs craqués !" Un ancien chef de chantier prend la parole, deux mois après avoir démissionné auprès de son employeur, l'entreprise Cassin, un sous-traitant du CHU de Toulouse. Intervenu pour la démolition d'un bâtiment du site de Purpan Nord, il a constaté que des déchets amiantés ont été mélangés à des gravats, sans aucune entreprise spécialisée dans le désamiantage pour les déplacer.

"À deux mètres des services de soins !"

"Mes formations n'étaient pas à jour depuis cinq ans", ajoute le chef de chantier démissionnaire, qui se souvient avoir travaillé avec des intérimaires sans formation dédiée à l'amiante. "La liste est hallucinante, et nous sommes à deux mètres des services de soins..." se désole Julien Terrié, secrétaire de la CGT au CHU de Toulouse. Vidéos à l'appui, le syndicat prépare avec un avocat spécialisé une plainte, qui sera déposée à l'automne. "Les déchets devaient être évacués avec des tenues spéciale pour l'amiante, ce qui n'était pas le cas".

Les déchets amiantés n'ont pas été assez protégés selon la CGT. - DR

La CGT a organisé jeudi une visite des chantiers sur place pour la députée Anne Stambach-Terrenoir. "Je vous parle de déchets littéralement sous les fenêtres de l'unité de psychiatrie, il y a même un potager qui est entretenu par les adolescents, une consultation de cardiologie pas loin, il y a des gens qui continue de passer, alerte la député LFI de la 2ème circonscription de Haute-Garonne. On est quand même dans un hôpital, c'est censé être le temple de la santé, et là, au contraire, des gens sont mis en danger !"

Des effets "deux à trois décennies plus tard"

En novembre 2021, une auxiliaire de puériculture est décédée après un cancer lié à l'amiante et reconnu comme maladie professionnelle. Marie-Christine Anglade avait travaillé pendant une quarantaine d'années dans une crèche sur le site Purpan du CHU, qui n'a pas été totalement désamiantée pointe la CGT.

Deux ans après ce décès, "la démarche pour mon épouse ne la fera pas revenir mais c'était pour que ça serve de point d'appui et qu'ils fassent toute la politique préventive pour que l'on apprenne pas qu'il existe d'autres cas", explique son mari, Pascal Anglade, qui alerte sur le cancer déclaré il y a quelques mois par une ancienne collègue de son épouse, L'expertise n'a pas encore eu lieu et ce cancer n'a pas été reconnu comme maladie professionnelle pour le moment. Il veut ainsi sensibiliser à l'exposition passive à l'amiante, avec des effets qui peuvent se déclarer "deux à trois décennies plus tard".

Contactée, la direction du CHU temporise, 24 heures après l'ouverture par la CGT d'une troisième procédure pour danger grave et imminent. La CGT recherche d'autres témoignages en lien avec les conséquences de l'amiante au CHU de Toulouse à l'adresse email suivante : cgtchutoulouse@gmail.com.