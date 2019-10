Bactérie E. coli : des tommes artisanales des Pyrénées ariégeoises vendues par Intermarché et Casino rappelées

De la tomme artisanale de vache de la marque Le Moulis, pourrait contenir la bactérie Escherichia Coli, dangereuse pour les femmes enceintes, les enfants et les personnes âgées. Intermarché et Géant Casino qui vendent ce fromage ariégeois l'ont rappelé ce vendredi car il ne doit pas être consommé.

Département Ariège, France

La tomme artisanale à base de lait cru de vache "Pyrénées Le Moulis", fabriquée dans la vallée du Couserans, en Ariège, est rappelée ce vendredi par le fabricant Schoepfer. Ce fromage pourrait en effet contenir la bactérie Escherichia coli, qui peut être dangereuse pour les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées.

Les produits concernés par le rappel portent un code barre commençant par 2 251 666 et une estampille sanitaire FR 84.007.011 CE. Si vous en avez acheté, il ne faut pas le consommer et il faut le rapporter chez Intermarché ou Géant Casino, où il est vendu.

Diarrhées et vomissements

Les personnes qui auraient consommé ce fromage et qui présenteraient des diarrhées, des douleurs abdominales ou des vomissements doivent consulter au plus vite leur médecin et mentionner un lien possible avec la bactérie Escherichia coli. Mais en l'absence de symptômes dans les 10 jours après la consommation, il ne faut pas s'inquiéter. Pour répondre aux questions des consommateurs, la société Schoepfer a mis en place un numéro vert : 06 75 25 83 80.

Le mois dernier c'est la société "Les fromageries occitanes", à Villefranche-de-Lauragais, à côté de Toulouse, qui avait du rappeler du Bethmale au lait cru des marques Capitoul et Bamalou, vendus chez Carrefour et Intermarché, pour des soupçons cette fois de Listeria.