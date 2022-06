Bactérie E.coli : des yaourts de la marque Malo rappelés

Des yaourts de la marque Malo, fabriqués par la laiterie de Saint-Malo, et vendus partout en France, sont rappelés en raison de la présence de la bactérie E Coli, Escherichia coli, indique le site gouvernemental Rappel conso. Il s'agit de yaourts conditionnés en pots en cartons de 4 X 125 grammes.

Plusieurs gammes sont concernées :

Yaourts nature vendus depuis le 9 juin et jusqu' au 11 juillet

Yaourts sucrés depuis le 8 juin et jusqu'au 11 juillet

Yaourts au lait entier saveur grenadine depuis le 9 juin et jusqu'au 11 juillet

Yaourts au lait entier saveur framboise depuis le 9 juin et jusqu'au 11 juillet.

Il est recommandé de détruire les produits achetés. Les consommateurs concernés sont invités à se les faire rembourser dans le commerce, grande ou moyenne surface, où ils ont été achetés.

Les Escherichia coli peuvent entraîner dans les 3 jours qui suivent la consommation, des gastro-entérites marquées par des douleurs abdominales et des diarrhées (éventuellement accompagnées de sang), accompagnées ou non de fièvre. Les personnes qui auraient consommé les produits mentionnés ci-dessus et qui présenteraient ce type de symptômes sont invitées à consulter sans délai leur médecin traitant en lui signalant cette consommation et la nature du germe contaminant.