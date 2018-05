L'ensemble des reblochons issus de la fromagerie Chabert à Cruseilles (Haute-Savoie) est rappelé par le ministère de l'agriculture. Toutes les enseignes de distribution sont concernés par cette procédure de retrait/rappel par "précaution". Les reblochons fabriqués à Cruseilles (Haute-Savoie) sont notamment vendus sous les marques : Chabert, Nos régions ont du talent (Leclerc), Reflet de France (Carrefour) et Itinéraire des Saveurs (Intermarché).

"À la suite de l'enquête de traçabilité conduite ce weekend, il a été décidé par précaution de retirer de la vente et de rappeler l'ensemble des fromages reblochons entier au lait cru produits sur ce site", précise le ministère. Cela concerne les fromages avec le marquage sanitaire FR 74.096.050 CE. "Les produits fabriqués sur les autres sites Chabert avec une marque sanitaire différente ne sont pas concernés par cette alerte", ajoute le ministère dans son communiqué.

Sept enfants en bas âge contaminés

Vendredi dernier, les autorités sanitaires avaient déjà demandé à l'enseigne Leclerc de rappeler du reblochon comportant la bactérie Escherichia coli et dont la consommation a rendu gravement malades sept enfants en bas âge. Sur ces sept enfants, âgés d'un an et demi à trois ans, six ont été hospitalisés. L'un d'entre eux l'était encore vendredi. Les autres sont rentrés chez eux.

Selon le gouvernement, les investigations "ont confirmé un lien épidémiologique entre ces cas et la consommation de reblochons entiers au lait cru de marque Nos régions ont du talent", la marque distributeur de Leclerc. Le fromage incriminé est fabriqué par la société Fromagerie Chabert.

L'entreprise a mis en place un numéro vert pour répondre aux interrogations des consommateurs : le 0 800 94 52 35.