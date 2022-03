La Préfecture de la Mayenne a mené plusieurs dizaines de contrôles dans des grandes surfaces et des épiceries du département après la découverte de bactéries E-coli dans des pizzas surgelées de la gamme Fraîch’Up de Buitoni. Une mesure immédiate de retrait-rappel du produit a été décidée.

Bactéries E-coli dans des pizzas surgelées : contrôles dans les grandes surfaces et les épiceries en Mayenne

La société Buitoni demande aux consommateurs, ayant acheté des pizzas surgelées Fraîch’Up avant le 18 mars 2022 de ne pas les consommer. Il faut jeter les produits. Toutes les références de la gamme sont concernées. Un rappel immédiat des produits a été décidé.

"Après avoir été informé de la présence de bactéries E-coli dans la pâte d’une pizza surgelée de la gamme Fraîch’Up et parce que la santé et la sécurité des consommateurs sont sa première priorité, Buitoni a décidé, par mesure de précaution, de procéder à un rappel immédiat de l’ensemble des pizzas surgelées Fraîch’Up" indique la marque sur son site.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

En cause : la détection dans une pâte à pizza de la bactérie E.coli. De nombreuses intoxications graves ces dernières semaines ont été recensées ou sont en cours d'investigation, 9 à ce jour en Pays de la Loire selon le ministère de la Santé. En France, expliquent les autorités sanitaires, 2 enfants sont décédés.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Vendredi et samedi derniers, la Préfecture de la Mayenne a mené une série de contrôles dans les grandes surfaces et les épiceries du département. Les services de l'Etat ont visité 37 établissements pour alerter les gérants et vont poursuivre ces contrôles dans les prochains jours a appris France Bleu Mayenne.

►► INFORMATIONS IMPORTANTES

Il est demandé aux personnes qui détiendraient des pizzas Fraîch’Up de marque Buitoni de ne pas les consommer et de les détruire. Munis d’une photo de l’emballage avec les références du produits (Date Limite de Consommation, numéro de code barre, numéro de lot, heure de production), les consommateurs peuvent appeler le numéro de téléphone mis à disposition par l’entreprise pour obtenir un remboursement : 0800 22 32 42.

Les personnes qui dans les 3-4 jours après la consommation des produits ci-dessus (10 jours maximum) présenteraient de la diarrhée, des douleurs abdominales ou des vomissements, sont invitées à consulter rapidement leur médecin traitant en lui signalant cette consommation et le rappel des produits par l’entreprise et à conserver l’emballage du produit. En l’absence de symptômes, il n’y a pas lieu de s’inquiéter.