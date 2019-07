Baignade interdite en Ardèche à Alba la Romaine à cause des cyanobactéries

Cette fois, un chien est mort en Ardèche, à cause des cyanobactéries. Ces algues bleues sont toxiques, et plutôt rares chez nous. Mais dans la commune d'Alba-la-Romaine désormais, la baignade est interdite.

Baignade interdite à Alba-la-Romaine dans la rivière jusqu'à nouvel ordre. Début juillet, un chien qui avait bu l'eau de la rivière Madeleine est mort. Intoxiqué par des cyano bactéries, par les algues bleues comme on les appelle.

Phénomène rare dans notre région

Ces algues bleues apparaissent rarement en Ardèche ou en Drôme, mais peuvent perturber de nombreuses zones de baignade ailleurs en France. Cela concerne surtout des plans d'eau stagnantes, avec de fortes chaleurs épisodiques.

A Alba, c'est une rivière, avec des trous d'eau, les gens s'y baignent, les chiens y boivent. Les recommandations : ne pas se baigner au contact de ces algues bleues, ne pas laisser son animal s'abreuver. Et si vous êtes entrés au contact des cyano bactéries, prenez une douche minutieuse pour vous défaire des problèmes de toxicité. La baignade sera à nouveau autorisée dans l'Escoutay et le ruisseau la Madeleine lorsque l'Agence régionale de Santé aura terminé ses analyses, et que la mairie d'Alba-la-Romaine aura retiré ses panneaux d'interdiction de baignade.