A Baigneux-les-Juifs, le tango fait revivre les malades d'Alzheimer

La Marpa de Baigneux-les-Juifs se lance dans un projet un peu fou : elle va faire danser le tango à ses résidents malades d’Alzheimer pour une étude scientifique très sérieuse sur les bienfaits de la danse. Le projet a besoin de nous tous pour son financement.

C'est un très très joli projet qui pourrait bien vous toucher si vous avez un parent ou un grand-parent malade d’Alzheimer. Un projet qui pourrait leur redonner un peu de joie malgré la maladie : "la caravane de la mémoire". Un laboratoire de l'université de Dijon et la Marpa de Baigneux-les-Juifs, la maison d'accueil rurale pour personnes âgées vont tenter de prouver que le tango peut changer la vie des malades d’Alzheimer. Parce que c'est une danse que nos aînés dansaient dans les bals montés, parce que ça leur rappelle beaucoup de bons souvenirs, le tango les fait bouger. Mais pour le prouver, le projet "caravane de la mémoire" a besoin d'aide et de financement.

→ Pour aider et donner, même 5 euros, un clic par ici vers la plateforme de financement participatif cocoricauses

C'est Anne Bramard-Blagny, documentariste installée à Flavigny-sur-Ozerain qui a eu cette idée folle. Lors d'un tournage avec des artistes en résidence dans une maison de vacances du Sud de la France, elle constate en observant un groupe de malades d’Alzheimer en vacances au même moment, que le tango les sort de leur torpeur. Eux qui perdent leur mémoire récente, se souviennent parfaitement des pas qu'ils dansaient dans leur jeunesse. Ne restait plus qu'à le prouver. Ce sera chose faite avec cette expérience.

Les souvenirs du tango remontent d'eux-même

Car au-delà de la simple impression sur le terrain, il fallait comprendre et expliquer les bienfaits du tango sur ces malades apathiques. Ce sera le travail de France Mourey, chercheur en motricité à l'université de Bourgogne. "L'une des hypothèses qu'on cherche à vérifier, c'est que le tango et la musique, par l'émotion que cela provoque, font remonter des souvenirs physiques chez les personnes malades d’Alzheimer", explique la scientifique. C'est la fameuse mémoire du corps mais pas seulement : "on pense aussi que le cerveau est capable de repérer un certains nombres de signaux propres à la musique pour déclencher des processus facilitateur du mouvement." Pour tenter de le prouver, les chercheurs de France Mourey iront donc régulièrement à Baigneux-les-Juifs, observer les résidents avant, pendant et après leurs ateliers tango.

Quelques notes de Tino Rossi et Marguerite revit

C'est en effet à Baigneux-les-Juifs, notamment (mais aussi à l'hôpital de Decize dans la Nièvre), que l'expérience sera menée. A la Marpa plus exactement, la maison d'accueil rural pour personnes âgées. Ici, la musique est déjà bien présente. "Nous avons tout un projet autour de la musique avec des concerts dans la salle commune, une chorale aussi", explique Sophie Diaw, la directrice qui a souvent pu constater que la musique changeait ses résidents. "Je me souviens d'un monsieur en fauteuil roulant qui s'est levé pour esquisser deux pas de danse. On n'est pas Jésus bien sûr, mais ce jour là, il a été heureux."

"Le plus beau tango du monde, c'est celui que j'ai dansé dans vos bras"

Marguerite aussi est en fauteuil roulant aujourd'hui. A 87 ans, elle vit à la Marpa de Baigneux-les-Juifs et participe aux ateliers tango dès qu'ils seront lancés. "Dans les bals montés, avec mon mari, on dansait le tango, le paso doble, et avec mes fils, je dansais la valse", se souvient la vieille dame qui chantonne même du Tino Rossi de tête. C'était la seule occupation des week-ends dans les villages et les souvenirs remontent vite. Mais avant de voir Marguerite danser le tango à nouveau, ce beau projet de la caravane de la mémoire a besoin d'aide pour boucler son financement. Il faudrait 3 000 euros.