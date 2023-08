Baïnes : la Gironde placée en risque maximal ce samedi

Une alerte de niveau 4 aux courants de baïnes, soit la plus élevée, est déclenchée pour ce samedi en Gironde. Elle concerne uniquement le département, et non l'ensemble du littoral néo-aquitain.

Une MNS à Lacanau (ilustration). © Maxppp - Guillaume Bonnaud La Gironde est placée en risque maximal aux courants de baïnes ce 19 août, selon un communiqué du préfet Étienne Guyot publié ce vendredi. Cette alerte concerne uniquement le département, et non l'ensemble du littoral néo-aquitain. ⓘ Publicité "Chaque année, des nageurs sont emportés et se noient. Aujourd'hui, ces courants sont particulièrement forts et pourraient facilement vous entraîner vers le large", rappelle par ailleurs un autre communiqué du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest. Depuis le début de l'été 2023, trois personnes dont deux en moins de 24h sont mortes noyées après avoir été piégées par une baïne en Gironde. Pour assurer sa sécurité, il est vivement conseillé de se baigner dans les zones et aux heures de baignade surveillée. En cas d'urgence, appelez le 112.