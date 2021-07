Une étude menée avec des écoliers de CE1/CE2 de Vichy et Riom montre l'impact du confinement strict sur les capacités physiques et cognitives des enfants. Certains ont aussi pris du poids.

Baisse des capacités physiques et intellectuelles : l'impact du confinement mesuré sur des écoliers auvergnats

Tout est parti de vélos-bureaux, installés dans des classes de CE1/CE2, quatre à Vichy, quatre à Riom. Des bureaux équipés de pédaliers pour lutter contre la sédentarité à l'école. Martine Duclos, cheffe du service de médecine du sport du CHU de Clermont-Ferrand veut tester leur effet sur la forme physique et l'attention des élèves. Une expérience lancée à la rentrée 2019 et stoppée nette par le confinement de mars. La Pr Martine Duclos, qui préside aussi l’Observatoire national de l’activité physique et de la sédentarité, relance alors l'étude à la rentrée 2020 avec des élèves qui ont donc subi ce confinement strict. C'est là qu'elle va constater l'ampleur des dégâts.

Essoufflés au bout de 10 mètres

Elle leur fait passer le même test de départ : courir entre deux plots séparés de 10 mètres au rythme d'un bip de plus en plus rapide. Elle compare ensuite les résultats avec les écoliers de l'année précédente. "Il y avait quand même presque la moitié des enfants qui, après confinement, n'étaient plus capable, seulement de courir 10 mètres", déplore la scientifique. "C'est déjà quelque chose d’extrêmement inquiétant parce qu'on sait que cette capacité en endurance est corrélée à leur future santé."

La Pr Martine Duclos, cheffe du service de médecine du sport du CHU de Clermont-Ferrand fait le lien entre baisse des capacités physiques et cognitives des enfants. Copier

Des capacités cognitives diminuées

La professeure évalue aussi leurs capacités cognitives. Les enfants doivent effectuer deux tâches intellectuelles en simultané, et là aussi : "la moitié des enfants qui avaient été confinés ne réussissaient pas à faire le test dans le temps imparti, ce qu'on n'avait jamais vu." Effet du manque d'interaction avec les autres et avec l'extérieur.

L'impact du confinement est-il réversible ? La réponse de Martine Duclos, cheffe du service de médecine du sport du CHU de Clermont-Ferrand Copier

Suite à ce confinement strict, certains enfants ont aussi pris du poids. "_De l'autre d'un à deux kilos, avec des grandes variabilités. Certains enfants ont pris beaucoup plus de poid_s", en particulier ceux qui avaient déjà des soucis sur ce plan. "Ça pose des problèmes parce qu'on sait que les enfants obèses ou en surpoids, c'est un pronostic très important d'obésité à l'âge adulte", ajoute Martine Duclos. Obésité qui progresse en France : un adulte sur six désormais concerné.