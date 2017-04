Baisse des subventions du Département aux Centres de Santé de l'Agecsa : salariés et usagers s'inquiètent

Ils ont appris la nouvelle jeudi dernier : le Département de l'Isère réduirait de 70% ses subventions à l'AGECSA, l'association de gestion des centres de santé Grenoblois. Usagers et salariés craignent une baisse de la qualité des soins, ils étaient près de 200 rassemblés jeudi matin.

La nouvelle a eu l'effet d'une bombe à l'AGECSA : jeudi dernier, ils ont appris que la baisse des subventions annuelles du Département qui devait s'établir à 6% serait en fait de 70%, soit 400.000 euros en moins par rapport à l'année 2016. De 548.491€ à 156.000€ : une perte conséquente que les médecins des cinq Centres de Santé Grenoblois (Arlequin, Vieux Temple, Les Géants, L'Abbaye et Mistral) ne comprennent pas. "Nous avons beaucoup de mal à entrer en contact avec les élus pour pouvoir comprendre leur position et leur expliquer notre rôle, explique Philippe Pichon, médecin au Centre de Santé d'Arlequin. On a un manque de communication pour l'instant, on n'a pas très bien compris cette décision."

De 100 à 150 personnes rassemblées devant le Centre de Santé Arlequin, siège de l'Agesca, ce matin à #Grenoble. pic.twitter.com/rOlrWxZwhH — France Bleu Isère (@bleu_isere) April 6, 2017

"Dans ces quartiers, on est aussi aussi des déserts médicaux" - Philippe Pichon, médecin au Centre de Santé d'Arlequin

Dans un premier temps, tous craignent une baisse de la qualité des soins. L'inquiétude va plus loin pour Jean-Pierre, cet usager depuis plusieurs dizaines d'années : "La population à arlequin est de plus en plus pauvre. Grâce aux centres de santé il n'y a pas d'avance de frais, et ça, ça va être terminé". "Avant on avait de quoi travailler de manière correcte, poursuit le docteur Aurélie Finkel. Là ça va être très compliqué." Dans le contexte de désertification médicale des zones rurales, le docteur Philippe Pichon rappelle lui que les quartiers sont aussi concernées, et que cette baisse de subvention aux Centres de Santé ne va pas dans le bon sens : "Entre 5 à 6 médecins pour 10.000 habitants. Dans ces quartiers, on est aussi des déserts médicaux. Le désengagement du Conseil Départemental c'est aussi un mauvais coup porté à ce désert médical que sont les quartiers sud de Grenoble."

"Les discussions sont toujours en cours, la baisse ne serait que de 35%" - Frédérique Puissat, vice-présidente du département en charge de la santé

Côté Département, Frédérique Puissat, la vice-présidente en charge de la santé, dément formellement les chiffres avancés précedemment. "Les discussions sont toujours en cours, précise-t-elle. Elles portent sur une baisse des subventions pour l'AGECSA d'environ 35%, elles atteindraient ainsi 350.000€. La décision ne sera prise qu'au mois de mai après une discussion avec la direction." Concernant la menace de désertification médicale dans les quartiers qu'agite Philippe Pichon, Frédérique Puissat est aussi catégorique : "Quand nous sommes arrivés (la nouvelle majorité) en responsabilité, il y avait 525.000€ donnés aux cinq Centre de Santé de la ville de Grenoble. Et 50.000€ pour le reste du département. Notre action c'est la solidarité des territoires, et nous ne pouvons pas penser que tout doit se faire seulement sur Grenoble et pas sur le reste du département. ce n'est ni notre volonté, ni notre orientation politique."