Baisse inquiétante des réserves de sang : un appel à la mobilisation lancé en Bretagne

"S'il n'y a pas une mobilisation rapide, on va devoir une nouvelle fois décaler des opérations non urgentes" prévient le docteur Julien Robinet, responsable de la collecte et de la production des produits sanguins à l'Etablissement français du sang, EFS, en Bretagne "notre niveau en produits en sanguins est au dessous du seuil d'alerte; on devrait avoir 14 jours de réserves, on est tombé à 11 jours". Il faut dire que les besoins en sang sont importants en cette rentrée en raison d'une forte activité hospitalière liée à la programmation des opérations reportées pendant le confinement. Mais des collectes de sang ont été annulées ces dernières semaines et l'appel lancé à la fin du mois d'août par l'EFS n'a pas très bien fonctionné.

Un appel aux dons

L'EFS lance un appel aux dons de façon urgente pour redresser la situation. "Toutes les conditions sanitaires sont respectées lors des collectes" rappelle le docteur Robinet "il y a des masques pour le personnel et les donneurs ainsi que du gel hydroalcoolique à volonté. Il n'y a aucun cas de transmission de la Covid-19 par voie sanguine".

Des collectes sur rendez-vous

Pour que les donneurs puissent donner en toute sécurité, il faut prendre rendez-vous auprès de l'EFS-Bretagne. Des maisons du don sont installées à Rennes (quartier de Villejean), Brest, Quimper, Vannes, Lorient et Saint-Brieuc. Si on a été testé positif au coronavirus, il faut attendre 28 jours avant de venir à une collecte. Le délai est de 14 jours si on a été en contact avec une personne infectée.