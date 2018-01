La municipalité de Balaruc-les-Bains , première station thermale de France, profite de la saison hivernale pour effectuer un forage de reconnaissance et assurer ainsi son avenir.

La Ville de Balaruc-les-Bains située entre Montpellier et Béziers est devenue au fil des ans, la première station thermale de France. Forte de ses 53 800 curistes par an, elle devance aujourd'hui Dax. Cette municipalité qui compte seulement 6 900 habitants à l'année, permet, grâce à cette activité d'offrir 700 emplois dans ses thermes et 1 500 emplois induits.

Soucieuse de sa ressource naturelle, la mairie de Balaruc-les-Bains vient d'effectuer un nouveau forage tout près du Casino de la Ville. Non pas parce l'eau salvatrice se tarit mais pour assurer l'avenir à long terme. Le maire, Gérard Canovas, se pose en garant d'un patrimoine qui ne date pas d'hier et dont l'efficacité est aujourd'hui prouvée.

Avant, c'était comme à Lourdes, on y croyait ou on n'y croyait pas.. Aujourd'hui, les bienfaits de l'eau thermale de Balaruc-les-Bains sont scientifiquement prouvés.

La station thermale de Balaruc-les-Bains, station thermale réputée en France et en Europe, n'est pas attractive pour Montpellier, située à seulement quelques kilomètres. Le maire lance un appel .

Ici, ce n'est pas de la thalasso, avec de l'eau de mer . Ici, l'eau est douce. Que les Montpelliérains viennent tester !

Les thermes de Balaruc-les-Bains ferment de mi-décembre à mi-février.