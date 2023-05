Balbigny inaugure sa maison de santé, installée dans l'ancienne gare

La Loire compte une nouvelle maison de santé depuis le mois d'avril, à Balbigny. L'établissement installé dans l'ancienne gare de la commune est inauguré ce mardi matin. Trois jeunes médecins occupent les locaux, ainsi que des infirmiers, un ostéopathe, une psychologue et une psychomotricienne. Pour le maire de Balbigny, Gilles Dupin, ces maisons de santé sont un moyen réel de lutter contre la désertification médicale.

ⓘ Publicité

loading

France Bleu Saint-Étienne Loire : Manque-t-il beaucoup de médecins à Balbigny et autour ?

Gilles Dupin : On est comme dans beaucoup de secteurs. On n'était pas encore en zone blanche, mais on allait y arriver parce qu'effectivement, en 2017, on avait trois médecins. On en a un qui était sur le point d'arrêter et qui ne trouvait pas de repreneur. Donc effectivement, on était inquiets. Avec mon équipe municipale, on a essayé de se bagarrer. On a eu la chance, par le biais d'une connaissance, de trouver deux jeunes médecins qui venaient sur le point d'être thésés et qui avaient envie de s'installer. Donc, nous les avons rencontrés rapidement en 2019. Suite à cette rencontre, et bien finalement, ils sont venus à trois. Donc depuis 2019, on a eu la chance de réussir à accrocher trois jeunes médecins qui viennent compléter l'offre médicale sur notre commune. Il faut savoir qu'à Balbigny, on a une centralité de 3.000 habitants avec une retombée de plus de 7000 habitants sur notre territoire qui viennent consommer sur notre commune. Donc c'est quand-même pas neutre. Voilà, donc nos jeunes médecins, une fois qu'on les a récupérés, il a fallu trouver un lieu d'accueil pour les faire venir. On avait effectivement notre gare : les appartements étaient fermés depuis 33 ans, les guichets depuis dix ans, donc on avait de la place. Mais bon, c'était un bâtiment qui était très vétuste. Et une fois qu'on a eu réuni tout ce beau monde pour travailler sur le projet de santé, on s'est rendu compte que notre bâtiment n'était pas assez grand. Donc on a pris une option très importante avec l'accord de la SNCF. C'est-à-dire qu'on a enlevé la toiture, on a surélevé le bâtiment. Donc là, pour faire tout ça, il a fallu lancer un concours d'architectes et on a eu 41 candidats sur le projet. Donc ça prouve que c'était un projet qui était intéressant.

Tout cet engagement et ces investissements (1,675 million d'euros, ndlr) ça valait le coup ? Ces médecins, avez-vous l'assurance qu'ils vont rester longtemps ?

J'ai entendu le docteur Machabert qui disait qu'effectivement son objectif, c'était de compléter par un quatrième médecin qui pourrait arriver puisqu'on a encore un local disponible. Alors moi aussi je lance un appel au pied levé : si éventuellement il y a un jeune qui veut s'installer ou un médecin plus âgé qui a envie de profiter du bienfait de notre commune, notre belle commune, parce qu'on a quand-même beaucoup d'attractivité sur notre territoire, c'est avec plaisir qu'il peut prendre contact aussi bien avec le maire de Balbigny qu'avec le docteur Machabert qui est la présidente de l'association.

Avez-vous fixé des contreparties à ces nouveaux médecins sur votre commune, en terme d'horaires d'ouverture par exemple ?

Non, on n'a pas fixé des trop grosses contraintes. Parce que maintenant, il faut très bien comprendre que la jeune génération de médecins, c'est plus des médecins qui vont travailler sept jours sur sept, presque 24 heures sur 24. Par contre, on a la chance que, comme ils travaillent à trois, il y a quand- même une permanence le samedi matin. Donc on a quand-même une couverture médicale qui n'est pas neutre sur la commune.

Il y a des critiques sur l'efficacité des maisons de santé, même de la Cour des comptes. Y croyez-vous vraiment dans ce système ?

J'ai assisté dernièrement à un débat sur les déserts médicaux à Feurs, c'était le sénateur Tissot qui nous avait réuni pour parler des déserts médicaux. Il y a plusieurs choses. Je pense que dans certains cas, il y a des maisons de santé - on prenait l'exemple que le département de la Saône-et-Loire a créé des maisons de santé où malheureusement, les médecins ne jouent pas tellement le jeu puisqu'il ne prennent pas beaucoup de patients, ce sont des vrais fonctionnaires. Par contre, moi, j'estime que sur notre commune de Balbigny, on a la chance d'avoir des médecins qui sont motivés, qui n'hésitent pas à prendre de la patientèle.