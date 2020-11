Coronavirus : deux décès et 56 cas positifs à l'Ehpad "La Maison de Beaune" de Ballan-Miré

Une campagne de dépistage réalisée le 12 novembre dernier à l'Ehpad "La Maison de Beaune" à Ballan-Miré a révélé l'existence d'un cluster, avec 56 cas positifs, dont 48 patients. Deux personnes sont décédées. Les 8 salariés positifs ont été placés en isolement chez eux tandis que les patients sont confinés dans leurs chambres. Début novembre, les visites avaient été suspendus après la détection de premiers cas. La direction a contacté la famille des résidents pour les informer de la situation.

Mise en place de système de maintien du lien avec les familles

La Mutualité Française, en collaboration avec l'Agence Régionale de Santé, assure mettre tout en oeuvre pour gérer la situation. Les résidents sont surveillés avec attention et des systèmes de maintien du lien avec les familles ont été déployés. Le personnel soignant communique régulièrement avec les proches, par téléphone ou par mail, et des tablettes numériques ont été distribuées. La Mutualité Française appelle au soutien des familles et des proches envers la direction et le personnel dans l'intérêt des patients.