Ballan-Miré : un transport gratuit dès lundi pour la vaccination des seniors qui ne peuvent se déplacer

La commune de Ballan-Miré est la première en Indre-et-Loire à mettre en place une solution de transport pour que ses habitants âgés de 75 ans et plus qui ne peuvent se déplacer puissent avoir accès à la vaccination contre la Covid 19. Le maire Thierry Chailloux en a eu l'idée en discutant avec l'une de ses administrées âgée de 87 ans.

Un transport qui sera gratuit

La mairie va utiliser à partir de ce lundi (18 janvier) un système de transport en minibus gratuit (elle réactive la régie de transports public de la commune), mais les candidats à la vaccination devront au préalable être inscrits pour leur rendez-vous sur la plateforme Doctolib ou au numéro de tel mis en place par l'Etat et par la suite s'inscrire en mairie. Dans cette commune de 8 000 habitants, 850 (hors EHPAD) ont 75 ans et plus. Le maire Thierry Chailloux explique qu'il ne voudrait pas passer à côté d'une non vaccination pour ses administrés au motif d'un problème de transport. Pour les habitants de Ballan-Miré les deux centres de vaccination les plus proches sont ceux de Joué-lès-Tours et Tours.

Nul doute que bon nombre de communes d'Indre-et-Loire vont mettre en place elles aussi un dispositif de transport dans les prochains jours.