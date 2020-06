La Banque Alimentaire du Calvados organise des collectes dématérialisées

La Banque Alimentaire du Calvados a lancé l'une de ses deux collectes annuelles ce vendredi 5 juin. Pour respecter les règles de distanciation et les mesures sanitaires, l'association dématérialise une partie de ses collectes via un QR code distribué aux clients des supermarchés.

La Banque Alimentaire du Calvados a lancé l'une de ses deux collectes annuelles ce vendredi 5 juin. Programmée en avril dernier, elle avait dû être reportée en raison du confinement liée au coronavirus.

La Pandémie et les mesures de distanciations ont amené l'association à repenser sa collecte. Sur la moitié des grandes surfaces où elle sera présente en juin et début juillet dans le Calvados, elle propose aux clients non pas de donner physiquement des conserves et autres denrées mais de faire un don dématérialisé avec un QR Code.

Les bénévoles de la banque alimentaire du calvados donne un flyer aux clients d'un supermarché lors d'une collecte dématérialisée © Radio France - Olivier Duc

"Nous présentons aux personnes des Flyers où se trouvent un code barre, explique Alain Andres, le responsable de la communication de l'association. Ce code barre correspond à cinq euros. Les personnes ne prennent aucune marchandise. Elles passent en caisse et cela se transforme sur leur ticket de caisse en "don de 5 euros pour la Banque Alimentaire". A la fin de la collecte, la Banque Alimentaire choisira des produits alimentaires au niveau du montant récolté.

L'avantage, c'est que cela évite de manipuler les produits pour les clients. Et cela nous laisse choisir les produits dont on a besoin pour un bon équilibre alimentaire.

Et puis nos bénévoles n'ont pas à collecter physiquement et à trier les produits pendant la collecte, ce qui nécessite beaucoup de bénévoles habituellement."

Cette collecte dématérialisée pourrait être reconduite si elle donne satisfaction. L'an passé, la banque alimentaire du Calvados a récolté 1500 tonnes de denrée, de quoi constituer 3 millions de repas et aider 27.000 personnes sur le département.

Les collectes de la Banque Alimentaire du Calvados