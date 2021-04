Banyuls-sur-mer prépare son centre de vaccination éphémère

Les employés municipaux de Banyuls sont mobilisés depuis le début de la semaine. Ils disposent de quatre jours pour transformer le gymnase de la commune en centre de vaccination éphémère. Le site ouvrira au public une journée, ce samedi de 8h à 12h et de 14h à 19h.

Pour installer les boxes de vaccination, le personnel municipal fait avec les moyens du bord et utilise les barrières métalliques qui normalement servent lors des festivités. "Nous sommes en train de préparer les 6 boxes pour la vaccination, avec aussi un boxe d'urgence au cas où une personne se sentirait mal" explique Rémi Rull, le chef des services techniques de la ville. "On doit maintenant recouvrir les barrières métalliques d'un tissus vert, pour que ce soit plus opaque et plus confidentiel".

Organiser le transport entre Cerbère et Banyuls

300 vaccins Moderna seront administrés à la population de Banyuls, mais aussi aux habitants de la commune voisine de Cerbère. 60 vaccins sur 300 seront réservés à Cerbère. Là aussi les élus sont mobilisés. "Aujourd'hui, nous avons passé la journée au téléphone, pour contacter nos administrés" explique Jérôme Canovas premier adjoint au maire de Cerbère. "Nous devons notamment organiser le transport jusqu'à Banyuls. Nous avons beaucoup de personnes de plus de 80 ans qui ne peuvent pas se rendre seules au centre de vaccination et nous mettons à disposition une navette municipale".

Le maire de Banyuls-sur-Mer Jean Michel Solé © Radio France - Sébastien Berriot

Le maire de Banyuls Jean-Michel Solé demandait depuis plusieurs semaines un centre de vaccination sur sa commune. "Banyuls est une ville un peu excentrée et avec nos 5000 habitants, il nous paraissait important de pouvoir disposer d'un centre de vaccination même éphémère. Certaines personnes étaient un peu désemparées. On leur a proposé d'aller jusqu'à Céret ou Thuir pour se faire vacciner. J'ai fait des demandes à plusieurs reprises auprès du préfet et auprès de l'ARS (agence régionale de santé) pour que Banyuls obtienne un centre de vaccination".

Enfin, on a répondu à nos sollicitations (maire de Banyuls)

Le centre de vaccination accueillera samedi les personnes de plus de 60 ans et les 55-59 ans ayant des problèmes de santé. Seulement les habitants ayant obtenu un rendez vous doivent se présenter. Pour tout renseignement, il faut contacter la mairie de Banyuls.