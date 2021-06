Barentin : des tests sérologiques avant de se faire vacciner pour voir si un patient a déjà eu le covid-19

Dès l'entrée du centre de vaccination, une infirmière propose aux primo-vaccinés de réaliser un test sérologique. "Je réalise des tests, moi, pour voir si vous avez déjà eu le covid-19", commence d'emblée Virginie Bartier, une des infirmières du centre de Barentin. Depuis ce lundi, des tests sérologiques sont mis en place pour voir si un patient a contracté le virus au cours de ces derniers mois. Si c'est le cas, une seule dose de vaccin est préconisée, ce qui permet à la fois de ne gaspiller aucune dose mais surtout de continuer sur la bonne dynamique de cette campagne de vaccination.

Des doses supplémentaires

"Je fais une petite pique sur le doigt pour avoir quelques gouttes de sang. Et au bout de 15 minutes, s'il y a deux barres qui s'affichent, ça veut dire que c'est positif et ça veut surtout dire que vous avez des anticorps dans le sang et donc vous aurez qu'une seule injection", explique l'infirmière à Blandine, une patiente.

La patiente croise les doigts pour que le résultat soit positif. "Là on va être en vacances. Moi pour ma deuxième injection, ça tombe le 28 juillet, je serai peut-être déjà parti (...) ça m'embêterait", sourit-elle avant de poursuivre "Je partirai après mais ça va reculer mes vacances de deux, trois jours mes vacances si j'ai besoin de la deuxième injection".

Avec ce dispositif, l'objectif est clair. Vacciner un peu plus de monde "effectivement, ça permet d'avoir des doses supplémentaires ces-à-dire que si un patient a une seule injection, il nous restera une dose, à la base pour lui, pour sa deuxième injection mais là on pourra mettre une autre personne sur ce rendez-vous donc vacciner un peu plus de monde aussi", conclut l'infirmière libérale, Virginie Bartier.