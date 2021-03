Coronavirus dans le Bas-Rhin : la préfecture rappelle les règles et intensifie les contrôles

Les opérations de contrôle devraient s’intensifier ce week-end des 6 et 7 mars pour vérifier le respect des consignes sanitaires et du couvre-feu, annonce la préfecture du Bas-Rhin.

Même si le taux d'incidence reste stable dans le Bas-Rhin, 169 cas pour 100.000 habitants, la préfecture du Bas-Rhin annonce ce week-end des 6 et 7 mars une intensification des contrôles sur le respect des règles sanitaires en vigueur. Par ailleurs, dans l'Eurométropole de Strasbourg, le taux d'incidence est au-dessus du seuil d'alerte. Il s'établit à 215 pour 100.000 habitants. Les autorités rappellent donc les règles en vigueur.

Port du masque

Il est obligatoire pour tout piéton de onze ans et plus à Strasbourg et Illkirch-Graffenstaden, à l’exception des espaces naturels et de la zone du port du Rhin, et dans l’hyper centre d’Erstein.

Pour les autres communes du département, il est obligatoire de porter le masque :

Sur l’ensemble des marchés couverts ou de plein air

Dans un rayon de 50 mètres autour des commerces autorisés à ouvrir

Dans un rayon de 50 mètres autour des établissements scolaires et crèches

Dans les espaces extérieurs des zones commerciales et dans un rayon de 50 mètres autour de ces espaces

Dans les espaces d’attente des transports et dans un rayon de 50 mètres autour de ces espaces

Dans un rayon de 50 mètres autour des lieux de culte

Dans un rayon de 50 mètres autour des services publics et administrations ouverts au public

Dans un rayon de 50 mètres autour des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux

Lors des rassemblements, réunions ou activités de plus de 6 personnes autorisés

Pas de rassemblements de plus de 6 personnes

Dans l’espace public, et notamment les quais de l’Ill à Strasbourg qui ont connu une grosse fréquentation ensoleillée il y a quelques jours, la préfecture rappelle que les rassemblements de plus de 6 personnes sont interdits, sauf dans les manifestations autorisées, et que ces groupes de 6 personnes doivent se tenir à deux mètres de distance des autres groupes et s’ils mangent ou boivent s’éloigner de deux mètres les uns des autres.

La préfecture du Bas-Rhin rappelle que le non-respect de ces règles peut-être puni d’une amende de 135 euros, laquelle peut monter jusqu’à 3.750 euros en cas de récidive.