Coronavirus : la vaccination des enfants de 5-11 ans à risque débute ce lundi dans le Bas-Rhin

La vaccination des enfants de 5 à 11 ans à risque de formes graves de Covid-19 débute à partir de ce lundi 20 décembre dans le Bas-Rhin, selon les recommandations de la Haute autorité de santé. Cela concerne 5.000 enfants dans le département.

Quels enfants sont concernés ?

La liste des pathologies prioritaires est la suivante :

Cardiopathies congénitales non corrigées

Asthmes pour lesquels il existe une nécessité de recours aux corticoïdes par voie générale, ou ayant nécessité une hospitalisation ou ALD

Maladies hépatiques chroniques

Maladies cardiaques et respiratoires chroniques

Cancer en cours de traitement

Maladie rénale chronique

Handicap neuromusculaire sévère

Maladies neurologiques

Immunodéficience primitive ou secondaire (infection par le VIH ou induite par médicaments)

Obésité

Diabète

Hémopathies malignes

Drépanocytose

Trisomie 21

A cette liste, s’ajoutent aussi les enfants de 5 à 11 ans vivant dans l’entourage de personnes immunodéprimées.

Un vaccin pédiatrique spécifique

La vaccination des enfants de 5 à 11 ans s’effectue avec la version pédiatrique du vaccin Pfizer. Il est administré avec une posologie adaptée de 10 µg, une dose pédiatrique 3 fois plus faible que celle utilisée chez l'enfant de plus de 12 ans, et chez l'adulte. "Aussi efficace et sûr que celui des adultes, il permet de réduire le risque de formes graves du Covid-19 et réduit fortement le risque d’hospitalisation", indique l'Agence régionale de santé.

Où sera effectuée la vaccination des enfants ?

La vaccination pourra être réalisée par le médecin traitant ou le pédiatre, selon ses possibilités au cabinet, ou par une infirmière libérale sur prescription médicale. Les doses pédiatriques sont livrables aux professionnels de santé de Ville dès le 27 décembre. Dans le Bas-Rhin, la vaccination des enfants vulnérables de 5 à 11 ans commence dès le 20 décembre, dans les centres de vaccination suivants :

Centre de Sélestat à compter du 20 décembre

Centre de l’UGECAM Illkirch Graffenstaden (antenne au centre Clémenceau à Strasbourg) à compter du 22 décembre

Centre de la clinique Saint Odile à Haguenau le 5 janvier 2022

Centre d’Obernai le 5 janvier 2022

D’autres centres de vaccination et les services de pédiatrie hospitalière s’organisent actuellement afin d’ouvrir des lignes de vaccination pédiatrique spécifique dès début janvier.

Le schéma vaccinal, hors exceptions, est le suivant : 2 doses espacées de 3 semaines. A ce jour, les 5-11 ans ne sont pas concernés par la dose de rappel, de même que les 12-17 ans.