Bas-Rhin : le Covid circule plus lentement, mais l'hôpital est sous pression

Deux semaines après le début du confinement, le Bas-Rhin a enregistré la semaine du 9 novembre un ralentissement sensible de la vitesse de circulation du Covid. On appelle ça le taux d'incidence et il est passé sous la barre des 300 cas pour 100.000 habitants, c'était le double deux semaines plus tôt, au début du confinement.

L'hôpital sous pression

Les hôpitaux ne mesurent pas encore les effets de ce ralentissement, c'est même tout le contraire. Le décalage fait qu'il y a aujourd'hui plus d'hospitalisations que de sorties dans le Bas-Rhin, le nombre de patients est en augmentation sensible, notamment en réanimation. Dans la première semaine de novembre, 300 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées dans les hôpitaux du Bas-Rhin, 39 en réanimation et les chiffres continuent d'augmenter.

La situation est sous pression mais sous contrôle pour l'Agence Régionale de Santé qui précise que les hôpitaux, forts de leur expérience de la première vague, s'adaptent désormais plus rapidement. Reste que les personnels sont sensiblement épuisés et qu'ils devront encore tenir bon plusieurs semaines avant de ressentir les effets du ralentissement de la circulation du Covid.

Eviter tout relâchement

La préfète du Bas-Rhin, Josiane Chevalier, invite la population à éviter tout relâchement, il est "primordial" de continuer à respecter le confinement, les gestes barrières, de se tester et, si l'on est touché par le virus, de s'isoler.