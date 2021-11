Bas-Rhin : le masque de retour dès lundi dans les écoles, les bars et les salles de spectacle

Dès lundi, à leur retour de vacances, les petits Alsaciens remettront le masque à l'école et pour leurs activités périscolaires. Ils vont devoir prendre à nouveau leurs distances à la cantine et à la récré.

Idem pour les adultes dans le département du Bas-Rhin. Par arrêté préfectoral, pour un mois, le masque redevient obligatoire dès ce lundi 8 novembre 2021 dans les "ERP", les établissements recevant du public : bars, restaurants, théâtres, cinémas, salles de sport etc... La préfecture

Pourquoi ce retour des restrictions dans le Bas-Rhin ? Le département affichait ce jeudi 4 novembre 2021 un taux d'incidence supérieur à 62 cas de Covid détectés pour 100.000 habitants, 71 dans l'Eurométropole de Strasbourg, des chiffres en nette progression depuis la mi-octobre.

"Nous sommes à la croisée des chemins", explique Josiane Chevalier, la préfète du Bas-Rhin. "On peut être encore maître de notre destin avec deux mesures phares : la vaccination et le respect des gestes barrières".

Josiane Chevalier espère convaincre les Bas-Rhinois fragiles et âgés de poursuivre leur schéma vaccinal et de prendre rendez-vous pour un nouveau rappel, la troisième dose. Elle veut aussi toucher les plus de 12 ans toujours rétifs à la vaccination, à la fois pour protéger leurs proches vulnérables et limiter les admissions dans les services de soins intensifs.

Parmi ces Alsaciens âgés de plus de 12 ans, trois personnes sur quatre sont complètement vaccinées dans le département.

Le marché de Noël place Broglie à Strasbourg © Radio France - Corinne Fugler

Le masque obligatoire sur les marchés de Noël

Dans les allées du marché de Noël de Strasbourg, qui ouvre le 26 novembre, le masque sera obligatoire et l'ARS, l'agence régionale de santé, va distribuer des flacons de gel hydroalcoolique aux commerçants, pour leur clientèle.

Si on franchit le seuil des 200 cas de Covid pour 100.000 habitants, Josiane Chevalier pourrait durcir le ton et renforcer les mesures. Il faudra un passe sanitaire pour déguster un vin chaud.

Le taux d'incidence était de 55 cas pour 100.000 habitants en début de semaine dans le Haut-Rhin, avec, dans le Grand Est, un "R" de 1.24. R, c'est le taux de transmission du virus : un malade contamine 1,24 personnes, en moyenne.