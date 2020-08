Bas-Rhin : le masque obligatoire dès samedi 29 août dans Strasbourg et les villes de plus de 10.000 habitants

Après plusieurs heures de flou et de cacophonie, la mesure a fini par être officialisée vendredi 28 août. La préfète du Bas-Rhin décide de rendre le port du masque obligatoire en extérieur pour les personnes de plus de 11 ans, à partir de samedi, dans les communes de plus de 10.000 habitants. Elles sont au nombre de treize : Strasbourg, Schiltigheim, Illkirch-Graffenstaden, Lingolsheim, Bischheim, Ostwald, Hoenheim, Haguenau, Sélestat, Bischwiller, Obernai, Saverne, Erstein.

La mesure est applicable dès samedi à 8h et jusqu'au 30 septembre au moins. Les personnes pratiquant des activités physiques, sportives et artistiques sont exemptées de cette obligation, de même que les personnes en situation de handicap présentant un certificat médical. Des contrôles pédagogiques seront menés dans un premier temps ce week-end. Les infractions seront ensuite sanctionnées d’une amende de 135 €.

Dans son communiqué, la préfète Josiane Chevalier parle d'une "accélération inquiétante" des indicateurs de l'épidémie, en particulier chez les jeunes. "Le taux d’incidence continue de doubler chaque semaine", explique-t-elle : il est désormais de 31 nouveaux cas pour 100.000 habitants, contre 16 la semaine précédente, et 6 deux semaines plus tôt. Le taux atteint même 91 nouveaux cas chez les 20-29 ans qui, "le plus souvent asymptomatiques, contribuent à diffuser le virus sans le savoir".