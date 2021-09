Bas-Rhin : le nombre de doses de vaccins disponibles va être réduit au mois d'octobre

Est-ce le début de la fin de l'épidémie de Covid ? En tout cas le ministre de la santé a parlé jeudi d'une situation qui s'est considérablement améliorée en France. Olivier Véran indique que certaines mesures sanitaires pourraient bientôt être allégées si cela continue comme cela. Les taux d'incidence baissent en Alsace : 87.2 contaminations pour 100.000 habitants dans le Bas Rhin, 118 dans le Haut Rhin. La vaccination avance bien elle aussi. La plupart des volontaires ont désormais reçu leurs doses.

Le Bas-Rhin n'enregistre plus que 5.000 primo-injections par semaine. 88.8% de la population adulte est désormais vaccinée, plus de 90% des plus de 40 ans.

Du coup, c'est toute la campagne de vaccination qui va se réorganiser au début du mois d'octobre pour s'adapter aux nouvelles cibles et à des besoins plus faibles.

Des centres qui déménagent

Et la stratégie en Alsace, c'est de ne PAS fermer les centres. Mais d'adapter leur offre ou leurs horaires d'ouverture. Parfois les faire déménager : par exemple aucun des trois grands centres de vaccination de Strasbourg ne fermera. Mais le vaccinodrome géré par les pompiers dans le bâtiment de la CEA va réduire ses capacités. A Colmar, le centre de vaccination du parc des expos restera sur le même site, mais dans des locaux plus petits. Avec des ouvertures tous les samedis matins, mais calibrés à la demande le reste de la semaine. Il faut dire que le nombre de doses injectées sur place est en forte baisse. Jusqu'à 9464 piqures par semaine fin juillet, tout juste 5.000 aujourd'hui.

A Haguenau le gros vaccinodrome du centre sportif Sébastien Loeb a fermé fin août pour laisser la clinique Saint François prendre le relais. A Mulhouse, le centre du gymnase universitaire va aussi bientôt déménager. Bref, il y aura toujours la possibilité de se faire vacciner, mais dans des centres un peu plus petits ou encore chez votre généraliste. Les médecins libéraux, les pharmacies, peuvent en effet vacciner avec les vaccins Pfizer ou Moderna.

"Le dispositif va être adapté aux nouvelles cibles vaccinales. On a presque fini les deuxièmes doses de cet été. On a maintenant les rappels pour les plus de 65 ans. Donc on essaye de s'adapter pour répondre aux besoins. Les pharmaciens et médecins sont mobilisés, mais cela ne suffira pas. Les centres de vaccination vont s'adapter en réduisant un peu la voilure, et on ajuste l'offre vaccinale qui sera disponible dans ces centres" explique Laure Pain, conseiller médical à l'ARS, et responsable de la mission Covid pour le Bas-Rhin.

Moins de doses disponibles

Les communes vont aussi redéployer la vaccination pour aller chercher les populations plus isolées de certains quartiers comme à Strasbourg, explique le docteur Alexandre Feltz, médecin, et adjoint à la maire de Strasbourg en charge de la santé. "On se rend compte que selon les milieux sociaux, les quartiers, on a moins de vaccinés que dans d'autres populations. Donc on va augmenter les quartiers dans lesquels on va. Pour toucher le maximum de population. Et n'oublions pas que les médecins généralistes, les pharmaciens peuvent aussi vacciner. Mais nous, collectivité, nous allons compléter le dispositif, aussi pour aller chercher les personnes âgées ou malades qui peuvent accéder à une troisième dose" explique-t-il.

Enfin il faut aussi assurer les 3e doses de rappel. Mais globalement, le nombre de doses disponibles va donc être réduit dans le Bas-Rhin. Et passer de 40.000 par semaine aujourd'hui à 20 à 25.000 début octobre (au plus haut de la campagne vaccinale en juin ou juillet, jusqu'à 92.000 doses ont été mises à disposition dans le département).