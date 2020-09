Bas-Rhin : le port du masque reste obligatoire à Strasbourg, assouplissement de la règle dans 10 autres villes

Quelques modifications dans l'arrêté sur le port du masque dans le Bas-Rhin. La nouvelle version a été présentée par la préfète Josiane Chevalier ce lundi 7 septembre à la demande du Conseil d'Etat.

Pas de changement à Strasbourg : il faudra être masqué dans toute la ville, y compris dans les parcs et jardins. La maire de Strasbourg Jeanne Barseghian espérait une exception pour ces espaces, ainsi que pour les sportifs. Le masque reste aussi obligatoire à Bischheim et Schiltigheim, à cause de la situation sanitaire tendue.

Dans les 10 autres villes bas-rhinoises de plus de 10 000 habitants, la règle est en revanche assouplie : il faudra être masqué seulement en centre-ville. Le Bas-Rhin est en rouge sur la carte de circulation du virus depuis ce dimanche 6 septembre.