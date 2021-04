Bas-Rhin : le vaccinodrome de Strasbourg prêt à ouvrir dès la mi-mai

Le Bas-Rhin veut rapidement passer à la vitesse supérieure pour sa campagne de vaccination. Le premier grand vaccinodrome du département se prépare à ouvrir ses portes dès la mi-mai plutôt que pour l'échéance de début juin premièrement annoncée.

Deux mille injections par jour

Pour l'accueillir, pas de stade ni de gymnase, mais un lieu institutionnel : l'Hôtel du département, à Strasbourg. Le vaccinodrome sera ouvert 7j/7, devrait pouvoir assurer 2 000 injections par jour, et démarrer la vaccination dès le mois de mai.

Les équipes et les locaux sont déjà mobilisés. Tout va se dérouler au rez-de-chaussée du bâtiment, qui représente une surface de 1 800 mètre carrés pour accueillir, faire patienter puis vacciner tous les patients. 16 box de vaccination seront disposés dans les locaux, ouverts 12 heures par jour, pour vacciner 4 à 5 personnes par heure.

Il faudra prendre rendez-vous par internet sur le site Doctolib ou bien par téléphone via en passant par une plateforme coordonnée directement par la Collectivité Européenne d'Alsace.

Les piqûres seront gérées par les agents du SDIS du Bas-Rhin : 700 sapeurs-pompiers sont déjà en train de se former pour apprendre à bien réaliser ce geste médical. Chaque jour sur site, ils seront près de cent à enchaîner les injections.

En attente de la livraison de doses de vaccin

Cette organisation et cette logistique sont déjà sur les rails, mais le coup d'envoi de la vaccination dans ce méga-centre ne sera donné qu'une fois les doses des vaccins Moderna et Pfizer seront livrées. Les représentants du département se veulent confiants et tablent sur 14 000 doses livrées grand maximum début juin. Si c'est plus tôt, tant mieux, le vaccinodrome sera déjà prêt à fonctionner.

Par ailleurs, les 22 centres de vaccination du département continueront de fonctionner et d'être livrés en doses pour poursuivre la campagne de vaccination de proximité dans le territoire.