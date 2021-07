Bas-Rhin : le variant Delta représente désormais plus de la moitié des cas de Covid

Eviter une nouvelle vague de Covid à la rentrée. C'est l'objectif des autorités en ce début juillet en Alsace. Dans le Bas-Rhin, le variant Delta représente désormais 55% des infections Covid. Ce sera sans doute quasiment 100% à la fin du mois. Seule alternative pour éviter une nouvelle vague, la vaccination.

Objectif : vacciner les plus jeunes

Dans le Bas-Rhin, près de 70% (69%) des plus de 18 ans ont reçu au moins une dose soit environ 55% de la population totale. La préfecture et l'ARS promettent maintenant de maintenir l'effort de vaccination tout l'été en tentant de convaincre le plus grand nombre.

Parce que les chiffres sont implacables : pour obtenir une immunité collective, il faut que 90% de la population soit vaccinée. On en est encore bien loin. Alors l'ARS veut convaincre le plus de jeunes possibles de recevoir le sérum : 17% des 12-17 ans ont déjà obtenu au moins une dose de vaccin dans le Bas-Rhin. C'est le plus haut taux du Grand Est, mais c'est encore insuffisant. Même urgence pour les 20-29 ans.

"Ce qu'il faudrait encore convaincre comme public c'est plutôt les 20-29 ans qui d'ailleurs fréquentent en ce moment bien les bars et qui pourraient trouver quelques minutes dans leurs agendas pour en profiter pour se faire vacciner et retrouver une vie normale très vite pour la rentrée. Et éviter une quatrième vague qui nous inquiète tous" estime Stéphanie Jaeggy, déléguée territoriale adjointe du Bas-Rhin de l'ARS.

Point sur l'épidémie de coronavirus en préfecture du Bas-Rhin © Radio France - Antoine Balandra

D'autant que les autorités préviennent : aujourd'hui les patients qui vont en réanimation sont de plus en plus jeunes. L'ARS vise aussi les patients qui souffrent d'obésité ou d'épilepsie dont le taux de couverture vaccinale n'est pas encore satisfaisant. Ou encore les secteurs du Bas-Rhin où le taux de couverture vaccinale est moindre, comme l'outre forêt.

Geste citoyen

Et pour atteindre ces objectifs, les autorités annoncent que le nombre de doses disponibles restera le même tout l'été dans le Bas-Rhin. Aucun centre ne fermera. Avec même plusieurs opérations spéciales dont une le 14 juillet au centre de la bourse à Strasbourg où tout le monde pourra se faire piquer sans rendez vous.

"C'est une course contre la montre et pour arriver vainqueurs, il faut accentuer encore la vaccination même si le département du Bas-Rhin affiche plutôt une bonne dynamique. Il faut encore aller plus loin et chacun à son rôle à jouer. La vaccination c'est un acte citoyen, pour sa propre liberté et surtout celle des autres. Comment imaginer une quatrième vague en septembre qui serait dû au fait que tout le monde n'a pas accompli cet acte citoyen ? Ce serait difficile à comprendre pour ceux qui se sont faits vacciner" estime la préfète du Bas-Rhin, Josiane Chevalier.

Une course contre la montre où tout le monde se mobilise. La CPAM dit accentuer encore le "contact tracing", qui permet de remonter les chaînes de contamination. Les médecins généralistes eux se disent impatients de pouvoir avoir accès simplement à la liste de leurs patients déjà vaccinés.

Aujourd'hui le taux d'incidence est de 16.2 pour 100 mille habitants dans le Bas-Rhin. Environ 14 dans le Haut-Rhin, soit moins que la moyenne nationale (environ 20) mais ces taux vont forcément remonter avec le variant Delta.

A noter cette autre opération flash : le 8 juillet, 9 centres répartis sur tout le Bas-Rhin accueilleront sans rendez-vous les personnes à partir de 12 ans qui souhaitent se faire vacciner à Schirmeck, Schiltigheim, Obernai, Molsheim, Drulingen, Reichshoffen, Truchtersheim, Centre Saint François à Haguenau, et au vaccinodrome de Strasbourg.

Le Bas-Rhin arrivera à la barre symbolique du million d'injections d'ici quelques jours.