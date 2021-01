Bas-Rhin : les centres de vaccination temporairement fermés le 25 et 26 janvier

La campagne de vaccination contre le coronavirus prend un sérieux coup de frein dans le Bas-Rhin. Tous les centres de vaccination seront temporairement fermés le lundi 25 et mardi 26 janvier prochain en raison d'un manque de doses. L'Agence régionale de santé et la préfecture du département ont voulu ralentir les prises de rendez-vous pour garantir l'injection de la seconde dose.

Les personnes qui ont réservé un créneau pour ces dates sont en train d'être recontactées. De nouveaux rendez-vous seront fixés dans la semaine. Les centres de vaccination seront rouverts à partir du mercredi 27 janvier. De quoi agacer Georges Schuler, le maire de Reichstett : "On nous dit : "ça y est, les vaccins sont là, on y va." Et... il y a plus rien, on a aucune visibilité."

Les centres toujours ouverts dans le Haut-Rhin

De nouvelles doses du vaccin sont attendues pour répondre à la demande. "Dès qu'on a des créneaux, on les ouvre, mais ces créneaux doivent être liés avec les vaccins disponibles", décrit Alexandre Feltz, élu à la Ville de Strasbourg en charge de la santé.

Du côté du Haut-Rhin, les centres de vaccination continuent eux à accueillir des patients. Le département en dispose de trois, contre neuf dans le Bas-Rhin. Ce qui multiplie les sites de livraison. "Une demande plus importante, ce qui fait que le Haut-Rhin peut continuer à vacciner mais avec une intensité plus faible", compare Alexandre Feltz.