Tests Covid : les pharmacies du Bas-Rhin débordées par les demandes

Cette vague Omicron est sans aucun doute celle où les pharmaciens sont les plus sollicités. Ils avaient déjà fait beaucoup de tests antigéniques et vendus de nombreux autotests pendant les fêtes, mais l'affluence de ce lundi 3 janvier est inédite. Il suffisait de voir les files d'attente devant les officines ou leurs cabanons pour s'en rendre compte. "Je n'ai pas le temps de vous répondre. Là je pense qu'on va faire 500 tests aujourd'hui" a ainsi soupiré l'une des responsable d'une pharmacie Strasbourgeoise.

Il est midi et on a déjà eu 16 personnes positives

"C'est la folie depuis ce matin" confirme Laura, pharmacienne à la pharmacie du Corbeau. "Il y a toutes les personnes qui se découvrent cas contact après les fêtes ou qui ont des symptômes tout simplement, ça n'arrête pas. Il est midi et on a déjà eu 16 personnes positives à rappeler". "Et puis il faut aussi expliquer les nouvelles règles du gouvernement que l'on a eu seulement ce week-end, donc ce n'est pas évident, mais on gère. Tout le monde est sur le pont".

Devant le cabanon de la pharmacie du Corbeau à Strasbourg pour des tests antigéniques © Radio France - Emilie Pou

Les pharmacies continuent également à vacciner

Tout le monde ou presque. Les pharmacies sont confrontées comme dans le reste de la population à des salariés malades ou cas contact. "Il faut donc faire avec cette donnée également" explique Christian Barth, président de l'ordre des pharmaciens du Bas-Rhin. "Sans parler du fait qu'il va y avoir ces prochains jours les tests pour les enfants et puis n'oublions pas que l'on doit continuer à vacciner contre le covid et la grippe. Donc oui nous sommes vraiment débordés on peut le dire".