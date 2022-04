Bas-Rhin : une unité médicale mobile pour soigner les blessures sans passer par les urgences

C'est une initiative unique en Alsace : un médecin urgentiste et un infirmier ont eu l'idée de créer une unité médicale mobile. Depuis le mois de janvier, elle permet de diagnostiquer et soigner les patients victimes de fractures, d'entorses ou de plaies sur place, sans passer par les urgences

Un médecin et un infirmier d'Haguenau ont créé il y a trois mois (début janvier) la toute première "unité médicale mobile" dans le nord du Bas-Rhin. Dans ce secteur géographique, ils interviennent directement à votre domicile, sur les lieux d'une rencontre sportive, ou en EHPAD, pour soigner des patients qui souffrent de problèmes traumatiques. C'est à dire qui viennent de tomber, de se brûler, de se couper. Une façon d'éviter à ces patients de se rendre aux urgences et donc de tenter de les désengorger.

C'est d'ailleurs ce qui a motivé Thomas Brisson, fondateur de l'UMM. Ce médecin travaille depuis des années dans plusieurs services d'urgences parfois saturés. "J'ai travaillé 10 ans aux urgences, et je pense que l'Etat ou les patients, tous ont conscience du flux important de malades, je voulais donc trouver une solution pour éventuellement diminuer le flux en prenant en charge en amont les patients" explique-t-il.

Alors Thomas Brisson et un collègue infirmier ont eu l'idée d'acheter une camionnette et un appareil de radiographie portable.150.000 euros d'investissement avec un but bien précis : pouvoir diagnostiquer les fractures, les plaies, les luxations ou les brûlures puis soigner sans passer par la case urgences. "Cela permet aux gens qui éprouvent des difficultés à aller aux urgences d'être soignés sur place. On fait la radio au chevet du malade et on fait le plâtre sur le lieu du traumatisme" détaille le médecin.

Le docteur Thomas Brisson a créé la première unité médicale mobile © Radio France - Antoine Balandra

"Par exemple on est souvent sollicités en EHPAD pour une chute. Avec mon collègue infirmier on fera une radio. S'il y a fracture, on fera le plâtre avant d'effectuer un suivi" poursuit-il.

L'unité médicale a déjà réalisé une centaine d'interventions en trois mois d'existence. Et les patients apprécient explique Thomas Brisson : "On est surpris de voir l'accueil, la gentillesse des patients, peut être parce qu'ils sont moins stressés qu'aux urgences. C'est très valorisant. Pour la même pratique on a un autre rapport avec les patients" dit-il.

L'UMM ne traite QUE les blessures liées à des traumatismes (brûlures, luxations, fractures, entorses, plaies, lésions musculo-tendineuses), façon de ne pas faire de concurrence à SOS Médecins ou aux généralistes. L'unité se déplace tous les jours sauf le mercredi (y compris les samedis et dimanches après-midi) dans un secteur allant de l'Eurométropole de Strasbourg à Haguenau en passant par le Kochersberg.

Une intervention à domicile ou en EHPAD de l'UMM coûte 60 euros mais il y aune prise en charge de la sécurité sociale et de votre mutuelle si vous en avez une. "Et la prise en charge entièrement à domicile coûte finalement moins cher à la collectivité qu'un passage aux urgences" précise le docteur Brisson.

Les infirmières des EHPAD du secteur ont déjà noté le numéro de téléphone de l'Unité mobile. Tout comme plusieurs infirmières libérales. Les particuliers peuvent aussi appeler l'UMM en cas de besoin. Pour trouver les coordonnées, vous pouvez cliquer ici.