Basket : pas de Élan Béarnais / ASVEL, le championnat suspendu

Plus de match pour l'Élan Béarnais, jusqu'à nouvel ordre.

Avec quelques heures de retard, la Ligue Nationale de Basket a décidé d'imiter sa grande cousine la NBA. Le championnat est suspendu jusqu'à nouvel ordre en raison de l'épidémie de coronavirus. Au départ, les instances du basket français avaient décidé de suspendre le championnat à compter du 16 mars, et jusqu'à la fin du mois. Mais une réunion entre tous les présidents de Jeep Élite et la LNB a acté ce jeudi midi que les matchs de la 26e journée, programmés dès ce week-end, sont également reportés.

Élan / ASVEL reporté sine die

Pour l'Élan, cela signifie le report du match face à Lyon-Villeurbanne, prévu ce dimanche à 18 heures au Palais des Sports. Censé se dérouler devant 1000 personnes au maximum, le club béarnais était en plein recensement de ses abonnés et de ses partenaires pour "compter les présents". Finalement, c'est donc un report pur et simple qui est décidé, remettant donc à plus tard ce genre de considération.