Bastia : La réanimation de l'hôpital à la recherche d'un médecin

Le centre hospitalier de Bastia recherche désespérément un médecin-réanimateur. L'établissement de santé publique a lancé, dimanche, un "appel au secours". Les difficultés sont particulièrement prégnantes, à l'aube d'une éventuelle deuxième vague épidémique de Covid-19, comme l'explique Jean-Mathieu Defour, le directeur du C-H de Bastia.

"Avec la pénurie de médecins réanimateurs, les services comme ceux de Bastia fonctionnent avec beaucoup de remplaçants. Mais nous avons de plus en plus de mal à en avoir. Compte-tenu des vacances qui débutent, et puis éventuellement, une seconde vague avec des conséquences sur les hôpitaux, on a pris les devants, et on a fait une alerte interne, notamment auprès de la société française des anesthésistes-réanimateurs (la SFAR), afin de motiver les médecins-réanimateurs à venir en Corse".

"Avoir un pool d'infirmières formées"

L'Hôpital bastiais a indiqué, d'autre part, que l'Agence Régionale de Santé avait sollicité "en vain" la réserve sanitaire. "Nos voisins marseillais et niçois ne peuvent pas venir nous aider" explique un communiqué. Une réserve sanitaire qui a néanmoins permis de renforcer les équipes d'infirmières.

"On a eu 4 infirmières de réanimation qui sont venues via la réserve sanitaire pour renforcer les équipes à Bastia", précise Jean-Mathieu Defour. "Pour l'instant, on continue de fonctionner avec un flux de patients COVID. Nous avons actuellement 2 patients en réanimation COVID-19 sur 4 lits disponibles. Donc, nous avons renforcé nos équipes, notamment avec les infirmières de la réserve sanitaire. Pour rappel, nous avons recruté des infirmières au mois de juillet, donc nous les formons à la réanimation. L'idée serait d'avoir, à l'hôpital, un pool d'infirmières formées à la réanimation qui puissent, au pied levé, prendre en charge des patients qui rejoindraient la "réa" ".

REDACTION : ROLAND FRIAS