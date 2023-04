Bastia : le blues des personnels de la maternité de Maymard

Alors qu'une fermeture anticipée de la maternité de Maymard a été actée au 31 mai, les 15 salariées font part de leur surprise. Il faut dire que cette fermeture devait initialement avoir lieu en novembre 2023, dans le cadre d’un regroupement avec le Centre Hospitalier de Bastia. L'Agence Régionale de Santé a décidé d'avancer cette échéance pour assurer une prise en charge optimale des patientes. Les personnels sont inquiets. Pour le directeur de l'hôpital de Bastia, Christophe Arnoult, le souhait de renforcer l'équipe la maternité de Falcunaghja concerne, à cette heure, seulement 8 salariées volontaires. Des salariées très attendues, sachant que l'établissement va devoir absorber un nouveau flux de naissances plus tôt que prévu. En 2022, près de 400 accouchements ont été assurés par la clinique Maymard, contre un peu plus d'un millier pour l'hôpital de Bastia.

"Il est regrettable que l'ARS se contente de parler d'un regroupement de maternités sans jamais parler des salariés"

Manue, auxiliaire puéricultrice à Maymard, a tenu à témoigner pour RCFM au nom de ses 14 camarades, sous le choc à l'annonce de cette fermeture anticipée : "Cette fermeture n'est pas seulement un choc pour nos emplois, c'est aussi un choc au regard des conditions dans lesquelles on nous traite car aucun d'entre nous ne connait encore son sort. Ce flou total concernant notre situation professionnelle nous laisse dans un profond désarroi et une anxiété grandissante à l’approche de cette date fatidique.

L'inspection du travail tente bien de mettre de l'ordre et de rappeler nos droits, mais à 45 jours de la fermeture nous n'avons toujours pas connaissance de notre avenir. Il est regrettable que l'ARS se contente de parler d'un regroupement de maternités sans jamais parler des salariés, des êtres humains qui sont laissés pour compte et que l'hôpital de Bastia soit encore au stade de parler de matériel.

"Nous tiendrons jusqu’au bout pour assurer la continuité du service de la maternité, mais beaucoup craquent en arrivant chez eux"

C'est une situation qui engendre un stress très important, une anxiété qui affecte notre état de santé. Nous avons d'ailleurs alerté la médecine du travail. Nous tiendrons jusqu’au bout pour assurer la continuité du service de la maternité, mais beaucoup craquent en arrivant chez eux, cela devient compliqué car il faut comprendre que cette situation impacte aussi notre vie personnelle. Ce sont 15 familles qui sont en souffrances.

On se soutient, on est très soudées et on espère que dans les jours à venir notre voix sera entendue, mais pour l'instant nous constatons que l'hôpital de Bastia et la clinique se renvoient la balle, et que les politiques restent silencieux,

C'est décourageant pour nous qui avons veillé aux soins de tant de nouveaux nés et de femmes durant toutes ces années