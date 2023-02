Bavilliers : une unité pour les résidents instables à l'EHPAD Le Chênois

Dans la chambre, pas de table ni de chaise. Il ne faudrait pas que le résident puisse s'en servir pour se blesser, lui ou les autres. L'Unité d'hébergement renforcée est une unité dédiée aux patients imprévisibles, qui peuvent devenir violents et perturber la vie d'un EHPAD classique. Pas de miroir non plus. "dans les services équipés de miroirs, on a pu se rendre compte que c'était une source d'angoisse pour le résident qui voyait sa propre image et que ça pouvait être un déclencheur de crise", explique Baptiste De Sousa, le directeur de l'UHR.

Sur le mur de la salle de bains, une plaque remplace le miroir habituel © Radio France - Nicolas Joly

Dans le couloir, une dame âgée déambule, seule. C'est une résidente. Autonome, mais pas sans surveillance. L'un des principes de l'UHR est de laisser autant de liberté que possible à ces patients fragiles. "Un résident qui souhaite se lever à 10h et déjeuner à 10h a le droit de se lever à 10h", indique Baptiste De Sousa. "On s'adapte au résident lui-même".

La "salle snoezelen" permet d'apaiser les résidents en état de crise © Radio France - Nicolas Joly

En cas de crise, une "salle snoezelen" permet d'apaiser les résidents, à base de lumière tamisée et de musique relaxante. "On a un fauteuil massant, des appareils qui font des jeux de lumière, un matelas à eau qui crée le mouvement de l'eau et peu atténuer les troubles du comportement", détaille Sylvaine Sabas, la responsable des soins. Un espace zen, en cohérence avec l'ADN du lieu, qui doit accueillir prochainement une salle de balnéothérapie.