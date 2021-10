Béarn-Bigorre : une épidémie de bronchiolite "beaucoup plus tôt, beaucoup plus forte que d'habitude"

Au départ, Noémie pensait qu'il s'agissait d'un simple rhume. Mais rapidement, l'état de sa petite fille Chloé, âgée de cinq semaines, s'est dégradé. "Vendredi je sentais qu'elle avait beaucoup de glaires. Puis on a passé deux nuits compliquées", indique-t-elle.

Finalement, dans la nuit de samedi à dimanche dernier, Chloé a rejoint l'hôpital de Pau, avant d'être admise en réanimation, trois jours, pour une bronchiolite. "C'est une maladie qui a vite dégénéré, en quelques heures. Et puis il y a une détresse respiratoire qui s'est installée, c'était très impressionnant... On voyait son corps qui se soulevait", témoigne Noémie.

La faute à l'épidémie de Covid

La bronchiolite est une maladie très contagieuse, qui touche principalement les enfants de moins de deux ans, et surtout les nourrissons, et provoque de grosses toux, et une respiration difficile. Souvent bénigne, l'état de santé des enfants peut se dégrader et mener à une hospitalisation.

"On est depuis trois semaines en difficulté. Il y a un afflux de patients, avec la particularité cette année d'avoir une épidémie qui commence beaucoup plus tôt que d'habitude et beaucoup plus fort que d'habitude", avance Thierry Mansir, pédiatre et chef de service à l'hôpital de Pau. La faute au Covid, aux confinements répétés, à la distanciation sociale et au port du masque. Avec le relâchement des gestes barrières, la plupart des jeunes enfants sont confrontés à des virus qu'ils n'avaient pas connus. "Ils ne sont pas immunisés, et ça explose", ajoute le docteur Thierry Mansir.

23 % des hospitalisations pour bronchiolites en Nouvelle-Aquitaine

Selon le point épidémiologique de Santé Publique France, 23 % des hospitalisations chez les moins de 2 ans en Nouvelle-Aquitaine l'ont été pour cause de bronchiolite la semaine dernière. "On est vigilants au niveau des équipes, par rapport au taux d'occupation du service qui est tout le temps plein, tout le temps en sur-effectif de malades. On est attentifs et on craint que cela monte encore en puissance, car là on risque d'être débordés", précise Thierry Mansir.

Même si pour le moment la situation est sous contrôle, l'hôpital envisage dans le futur de déprogrammer des hospitalisations pour pouvoir accueillir ces bébés. Le médecin rappelle qu'en cas de doute, il faut d'abord consulter un médecin, et ne pas encombrer les urgences.

Pour limiter le risque d'infection chez les plus jeunes, quelques gestes simples peuvent être observés :