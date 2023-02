Béarn : la douleur de ces soignants suspendus parce que non vaccinés contre le covid

La Haute Autorité de Santé vient de rendre un avis favorable pour que l'obligation vaccinale contre le covid soit levée pour le personnel soignant, mais une décision définitive n'est pas attendue avant fin mars. Le gouvernement doit à son tour se positionner. Depuis le 15 septembre 2021, les personnels soignants non vaccinés sont suspendus. Nous avons rencontré des soignants béarnais qui ont très mal vécu ces 17 derniers mois. Leur colère et leurs blessures sont différentes mais tous ont en commun d'avoir voulu résister pour des valeurs qui leur sont chères, pour ces principes de liberté que nous partageons.

Un immense sentiment d'incompréhension et d'injustice

Sandra et Christophe, couple de soignants béarnais © Radio France - Marion Aquilina

Un couple de soignants qui travaille à l'hôpital psychiatrique de Pau s'est retrouvé dans cette situation. Christophe et Sandra, infirmiers, vivent en Béarn, près de Nay, avec leurs quatre enfants. Depuis un an et demi, Sandra ne travaille plus et Christophe a trouvé un boulot alimentaire, dans les travaux publics.

"On a fait toutes les demandes avec ma compagne, explique Christophe. Des demandes auprès d'assistantes sociales pour savoir si on avait droit à des aides, on a eu droit à rien du tout, même pas au RSA, du fait que j'avais un salaire avec mon nouvel emploi."

Le précieux soutien financier des Colibris blancs

Christophe poursuit : "Heureusement, l'association qui s'appelle les colibris blancs nous aide tous les mois et nous permet de survivre, nous a permis de partir une semaine en vacances l'an dernier, de gâter un petit peu les enfants à Noël. Et du coup on les remercie beaucoup. Nous on attend qu'une chose c'est de retourner travailler. Notre vocation c'est de soigner les gens, moi ce n'est pas de faire des tranchées dans les routes."

▻▻▻ En savoir plus sur "Les colibris blancs" basés à Mauléon-Licharre

Le couple de Christophe et Sandra a décidé que la priorité était donnée aux enfants. Sandra a hâte de pourvoir reprendre : "Ça fait 20 ans que je suis infirmière donc j'attends de travailler. C'était une véritable vocation, j'aime ce que je fais, j'aime m'occuper des autres, j'aime prendre soin. Par contre, en effet, on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde par rapport à ce qu'on faisait avant, on envisage d'autres choses, on ne veut plus prendre soin de cette façon-là, ça c'est sûr. Peut-être partir sur du libéral, des choses comme ça."

Sandra appréhende-t-elle un éventuel retour au travail et des réflexions désagréables ? La jeune femme répond sereinement qu'elle sait qu'elle n'a "pas triché". "On attend notre réintégration. Je me fiche complètement de ce qu'on peut dire ou penser, ça ne me pose pas du tout problème de retravailler avec des collègues qui sont vaccinés. Ils ont fait leurs choix, j'accepte ces choix-là."

Les structures qui embauchent les soignants non vaccinés

Sarah, 38 ans, réside en Béarn. Comme les autres soignants non vaccinés, elle est suspendue depuis le 15 septembre 2021. Elle raconte qu'elle s'est débrouillée pour pouvoir travailler sans être vaccinée parce que les soignants ont eu le droit de travailler (120 jours) quand ils étaient testés positifs.

Sarah, soignante béarnaise suspendue parce que non vaccinée contre le covid © Radio France - Marion Aquilina

"Économiquement parlant, on a besoin de travailler, déclare Sarah. On a besoin d'un salaire comme tout le monde. Psychiquement, moi, mon métier je l'adore, c'est impossible pour moi de ne pas exercer mon métier. Donc on fait tout pour attraper le covid et on arrive toujours à se débrouiller puisque à un moment donné ça circulait quand même. Et donc j'ai fait des remplacements en Ehpad."

"Je ne suis pas la seule à travailler sans vaccination"

En 2022, un établissement pour lequel Sarah avait travaillé l'a rappelée. Elle explique qu'il était en grande difficulté d'effectifs, "ils ont sollicité l'ARS au départ pour une demande de dérogation". Sarah précise que "c'est un établissement où les personnes ont des besoins vitaux en soins infirmiers, ces gens-là s'ils n'ont pas leurs soins, ils ne vivent pas, et l'ARS leur a dit non".

"Pour le coup, la structure a fait le choix d'aller à l'encontre de l'interdiction et je travaille depuis août l'année dernière. Je ne suis pas la seule sur la structure à travailler sans vaccination, parce que ça ne passe pas au niveau des effectifs, c'est impossible, c'est intenable. Donc voilà je suis ravie d'aller travailler" sourit la jeune femme.

"Je partais avec la peur au ventre qu'elle ait mis fin à ses jours"

Parmi ces soignants blessés et souvent incompris, il y a ceux qui ont entamé une reconversion. Envisager la naturopathie, par exemple, comme un nouveau chapitre dans la vie professionnelle. Nathalie a 50 ans, elle travaillait à l'hôpital d'Orthez. Elle a refusé l'injection contre le covid et n'a pas voulu démissionner. Elle est aujourd'hui "en disponibilité pour convenance personnel" sur les conseils de son avocat.

"J'étais au fond du trou confie Nathalie, ce qui m'a fait le plus de mal, c'est d'avoir été oubliée par mes collègues." La Béarnaise poursuit : "Nous avons été obligés d'interrompre notre crédit pendant six mois. Quand on va aux courses, on fait attention. Au niveau loisirs, il y en a beaucoup moins." Son compagnon, Pascal, assis à côté d'elle réagit : " Je suis parti plein de fois au matin avec la boule au ventre, parce qu'elle ne se levait pas du lit, je partais avec la peur au ventre qu'elle ait mis fin à ses jours ."

L'espoir déçu de voir Marine Le Pen élue présidente

Au moment de l'élection présidentielle de 2022, Nathalie a pourtant un espoir : "Marine Le Pen voulait réintégrer le personnel soignant. Quand on a vu que c'était M. Macron qui était passé, c'était le désespoir." Aujourd'hui, Nathalie n'envisage pas un retour à l'hôpital lmême si les soignants étaient réintégrés. Pour elle, cette suspension est une "blessure qui ne cicatrisera jamais". Elle veut maintenant se former pour être auxiliaire-puéricultrice.

"On a été trop conscients, pas assez obéissants"

Beaucoup des soignants interrogés parlent d'un avant et d'un après. Jean-Marc travaille au centre hospitalier de Pau. Depuis sa suspension, il a "rendu des services, coupé des cheveux, fait du bricolage, du jardinage" pour survivre. Des gens lui ont offert des légumes. Jean-Marc a eu du mal à trouver du travail "à cause de l'âge", il a 54 ans, deux enfants.

L'aide des colibris blancs lui a été nécessaire. "Je suis soignant, je le resterai jusqu'à mon dernier souffle ajoute Jean-Marc. On est passés des applaudissements à la haine, la société a beaucoup changé de notre point de vue." L'infirmier compte retourner au CH de Pau. A-t-il des appréhensions ? Oui. "Je sais ce qu'on a vécu, je sais ce qu'il se passe. Ce qui m'inquiète, c'est la position de la hiérarchie, de la direction, de l'ARS. Est-ce qu'ils vont dire qu'on est des monstres ?" s'interroge Jean-Marc qui regrette par ailleurs le silence des autorités sur les effets secondaires.

Manque d'information officielle

En France, cette interdiction de travail pour les personnels soignants non vaccinés concernerait un peu plus de 1.000 infirmiers et quelques médecins selon le ministre de la Santé, même si aucun chiffre officiel précis n'est connu . L'agence régionale de santé des Hautes-Pyrénées communique ce chiffre local : "Sept personnels soignants interdits d'exercer, quatre personnels soignants en cours de vaccination." L'ARS dans les Pyrénées-Atlantiques n'a pas répondu à nos sollicitations.