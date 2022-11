Béarn : la ville d'Ogeu-les-Bains va perdre son seul et dernier médecin

Les habitants d'Ogeu-les-Bains, en Béarn, risquent de bientôt se retrouver sans médecin : le dernier et seul encore en activité sur la commune a décidé de prendre sa retraite et de raccrocher à la fin de l'année, en décembre 2022. Sauf qu'il n'a pas de remplaçant pour le moment, ce qui fait craindre à la commune de devenir à terme un désert médical.

ⓘ Publicité

Tous les médecins aux alentours saturés

Depuis plusieurs mois, les patients de ce médecin bientôt retraité ont donc pris les devants, et se sont mis à chercher un nouveau médecin traitant aux alentours. Ils se sont tournés vers Oloron-Sainte-Marie et Arudy, sauf que dans ces villes, il est rare de trouver un praticien prêt à prendre des patients supplémentaires. Tous les médecins sont déjà débordés et déclinent les nouveaux arrivants.

Les Ogeulois les plus âgés sont eux aussi inquiets, certains ayant des difficultés pour seulement se déplacer. Ils ne pourront pas se permettre d'aller chercher un médecin trop loin, et regrettent déjà l'offre de soins de proximité qu'apportait la présence d'un praticien dans la commune.

Préoccupation numéro un de la ville

Le départ du médecin d'Ogeu est donc rapidement devenu le sujet principal qui agite la commune, et surtout la municipalité, qui s'échine à trouver des solutions. "Je n'en dors plus la nuit" souffle le maire Marc Oxibar, qui avoue n'avoir que des pistes trop faibles pour être concrétisées pour l'instant.

Chez certains Ogeulois, il y a aussi un peu d'incompréhension. "On est un village quand même qui est vivant, qui bouge" confie une habitante, "il y a des services, un kiné, un ostéo... il y aurait de quoi attirer un nouveau médecin !". Des arguments qui se heurtent à la réticence des médecins à venir s'installer à la campagne, mais aussi à la rareté des praticiens, qui frappent toutes les régions et toutes les communes.

L'absence d'un médecin à Ogeu aurait bien sûr des conséquences sur les habitants, mais aussi sur des activités comme celles de la pharmacie, située avenue d'Ossau. Elle est tenue par Laure Barreyat, qui explique que si les Ogeulois n'ont plus de médecin sur la commune, ils se détourneraient par la même occasion de la pharmacie. Pour l'heure, face à l'inquiétude de ses clients, la pharmacie à mis en place une borne de téléconsultation pour pallier l'absence prochaine d'un médecin dans la commune.