Le Béarn expérimente le service des aides soignantes la nuit

"Que se passe-t-il après le passage du facteur, des services à domicile?" s'est demandé Elisabeth Dulau. Cette infirmière de Mazerolles s'est posé la question en fermant la porte d'une personne tétraplégique lorsqu'elle faisait du service à domicile. Elle propose alors sa solution : un service d'aides-soignantes à domicile, la nuit. Pour ne pas laisser les personnes âgées dépendantes seules pendant parfois plus d'une dizaine d'heures, pour leur permettre de rester chez elle mais aussi pour soulager les familles, les conjoints souvent épuisés.

On a moins de travail qu'avant. On a clairement vu un changement. Ils sont beaucoup plus reposés, plus en sécurité et nous on est plus tranquille" — Christine et Philippe Lestable, famille d'une patiente à Artix.